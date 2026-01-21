Trampov avion imao tehnički problem, let za Švicarsku prekinut

Avion američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), poznat kao Air Force One, vratio se u bazu Zajednička baza Endrjus (Joint Base Andrews) otprilike sat vremena nakon što je u utorak navečer poletio prema Švicarskoj.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je odluka o povratku donesena ubrzo nakon polijetanja, kada je posada uočila „manji električni problem“ te je, iz mjera predostrožnosti, odlučeno da se avion okrene i vrati nazad.

Povratak u bazu

Jedan od novinara koji se nalazio u avionu naveo je kako su se svjetla u press-kabini nakratko ugasila neposredno nakon polijetanja, ali u tom trenutku nije ponuđeno nikakvo objašnjenje.

Otprilike pola sata nakon početka leta, novinarima je saopćeno da će se avion vratiti u bazu.