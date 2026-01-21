Trampov avion imao tehnički problem, let za Švicarsku prekinut

Avion američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), poznat kao Air Force One, vratio se u bazu Zajednička baza Endrjus (Joint Base Andrews) otprilike sat vremena nakon što je u utorak navečer poletio prema Švicarskoj.
Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je odluka o povratku donesena ubrzo nakon polijetanja, kada je posada uočila „manji električni problem“ te je, iz mjera predostrožnosti, odlučeno da se avion okrene i vrati nazad.
Povratak u bazu
Jedan od novinara koji se nalazio u avionu naveo je kako su se svjetla u press-kabini nakratko ugasila neposredno nakon polijetanja, ali u tom trenutku nije ponuđeno nikakvo objašnjenje.
Otprilike pola sata nakon početka leta, novinarima je saopćeno da će se avion vratiti u bazu.
Nakon povratka, Tramp je prešao u drugi avion, Air Force C-32, odnosno modificirani Boeing 757, koji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uglavnom koristi za domaća putovanja i slijetanja na manje aerodrome.
Nešto poslije ponoći tim avionom nastavio je put prema Davosu (Davos), gdje se održava Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum).
Brojna kašnjenja
Dva aviona koja trenutno nose oznaku Air Force One u službi su gotovo četiri decenije. Kompanija Boeing (Boeing) radi na njihovoj zamjeni, ali se cijeli program suočava s brojnim kašnjenjima.
Letjelice su snažno prilagođene kako bi osigurale preživljavanje predsjednika u različitim kriznim scenarijima, uključujući zaštitu od radijacije i sisteme za odbranu od raketnih projektila. Također su opremljene naprednim komunikacijskim sistemima koji predsjedniku omogućavaju stalni kontakt s vojskom i izdavanje naredbi s bilo koje tačke u svijetu.
Vladajuća porodica Katara (Qatar) prošle godine poklonila je Trampu luksuzni Boeing 747-8, koji bi trebao biti uključen u flotu Air Force Onea, što je izazvalo značajne reakcije i preispitivanja u javnosti. Taj avion se trenutno prilagođava sigurnosnim standardima potrebnim za predsjedničku upotrebu.
Levit je u šali kazala novinarima koji su se nalazili u Air Force Oneu u utorak navečer da katarski avion trenutno zvuči „mnogo bolje“.
Podsjetimo, prošlog februara avion Američkog ratnog zrakoplovstva (U.S. Air Force), kojim je putovao državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) prema Njemačkoj, morao se vratiti u Washington zbog tehničkog kvara. Također, u oktobru je vojni avion koji je prevozio ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) bio prisiljen prinudno sletjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) nakon što je otkrivena pukotina na vjetrobranskom staklu.