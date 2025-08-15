UOČI SASTANKA

Amerikanci iznad Aljaske podigli "leteći radar" da nadzire zračni prostor

Posada ovog aviona se sastoji od 25 članova, uključujući operatore radara i zračnu kontrolu

Avion poletio iz baze. Američko ratno zrakoplovstvo

A. O.

15.8.2025

Avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora E-3 Sentry kruži iznad zračnog prostora Aljaske kao posebna mjera osiguranja susreta američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog lidera Vladimira Putina.

Ovaj avion je poletio iz zračne baze Elmendorf-Ričardson (Elmendorf-Richardson) gdje se očekuje dolazak i sastanak dvojice lidera u narednim satima.

Avion je baziran na civilnoj verziji aviona Boeing 707 i ima karakterističan rotirajući radar na vrhu trupa, koji omogućava praćenje zračnog prostora u krugu od nekoliko stotina kilometara.

E-3 kruži iznad Aljaske. Screenshot

Ovaj avion može pratiti stotine zračnih, kopnenih i pomorskih ciljeva istovremeno i koordinirati zračne operacije na dometu većem od 400 kilometara. Posada ovog aviona se sastoji od 25 članova, uključujući operatore radara i zračnu kontrolu.

Maksimalni domet leta je oko 7.400 km, a cijena jednog primjerka aviona E-3 Sentry košta približno 330 miliona dolara. Ratno zrakoplovstvo SAD-a trenutno operira sa 30 aviona E-3 Sentry dok druge zemlje imaju manji broj primjeraka prilagođenih svojim potrebama.

