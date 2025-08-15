Amerikanci iznad Aljaske podigli "leteći radar" da nadzire zračni prostor

Avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora E-3 Sentry kruži iznad zračnog prostora Aljaske kao posebna mjera osiguranja susreta američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog lidera Vladimira Putina.
Ovaj avion je poletio iz zračne baze Elmendorf-Ričardson (Elmendorf-Richardson) gdje se očekuje dolazak i sastanak dvojice lidera u narednim satima.
Avion je baziran na civilnoj verziji aviona Boeing 707 i ima karakterističan rotirajući radar na vrhu trupa, koji omogućava praćenje zračnog prostora u krugu od nekoliko stotina kilometara.