Air Force One dobija nove boje: Tramp vraća crveno-bijelo-plavu šemu na predsjednički avion

Američko Ratno zrakoplovstvo saopćilo je u četvrtak da će novi predsjednički avion Air Force One, kao i dodatni avion tipa Boeing 747-8i za prevoz najviših zvaničnika, dobiti crveno-bijelo-plavu šemu boja kakvu je zagovarao Donald Tramp (Donald Trump).

Prema saopćenju vojske, crvena, bijela, zlatna i tamnoplava bit će nova kombinacija boja za modernizirani avion koji će služiti kao Air Force One, ali i za manje letjelice koje rutinski prevoze najviše američke zvaničnike. Objavljen je i render nove šeme, identičan maketi aviona koja se mogla vidjeti u Ovalnom uredu tokom susreta s inostranim liderima.

Sadašnji izgled aviona osmislio je 1962. industrijski dizajner Rejmond Lovi (Raymond Loewy) u saradnji s predsjednikom Džonom F. Kenedijem (John F. Kennedy). Prije toga avion je imao crveno-narandžastu kombinaciju, a novi dizajn trebao je ostaviti ozbiljniji i državnički utisak.

Kompanija Boing (Boeing) trenutno prepravlja dva aviona tipa 747-8 koji bi trebali zamijeniti postojeću flotu od dva starija modela 747-200. Ti avioni nose pozivni znak Air Force One kada se u njima nalazi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.