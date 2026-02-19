Air Force One dobija nove boje: Tramp vraća crveno-bijelo-plavu šemu na predsjednički avion

Američko Ratno zrakoplovstvo saopćilo je u četvrtak da će novi predsjednički avion Air Force One, kao i dodatni avion tipa Boeing 747-8i za prevoz najviših zvaničnika, dobiti crveno-bijelo-plavu šemu boja kakvu je zagovarao Donald Tramp (Donald Trump).
Prema saopćenju vojske, crvena, bijela, zlatna i tamnoplava bit će nova kombinacija boja za modernizirani avion koji će služiti kao Air Force One, ali i za manje letjelice koje rutinski prevoze najviše američke zvaničnike. Objavljen je i render nove šeme, identičan maketi aviona koja se mogla vidjeti u Ovalnom uredu tokom susreta s inostranim liderima.
Sadašnji izgled aviona osmislio je 1962. industrijski dizajner Rejmond Lovi (Raymond Loewy) u saradnji s predsjednikom Džonom F. Kenedijem (John F. Kennedy). Prije toga avion je imao crveno-narandžastu kombinaciju, a novi dizajn trebao je ostaviti ozbiljniji i državnički utisak.
Kompanija Boing (Boeing) trenutno prepravlja dva aviona tipa 747-8 koji bi trebali zamijeniti postojeću flotu od dva starija modela 747-200. Ti avioni nose pozivni znak Air Force One kada se u njima nalazi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Još 2018. godine Tramp je naložio da novi avioni napuste prepoznatljivu svijetloplavo-bijelu šemu iz Kenedijeve ere i pređu na bijelo-tamnoplavu kombinaciju s tamnocrvenom prugom koja bi se protezala od kokpita do repa. Takav dizajn gotovo je u potpunosti odgovarao vanjskom izgledu njegovog privatnog aviona.
Revizija Ratnog zrakoplovstva ukazala je da bi tamnije boje povećale troškove i uzrokovale kašnjenja u isporuci, pa je predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) u martu 2023. poništio tu odluku.
Tramp je prošlog mjeseca izjavio:
- Želimo snažnu plavu, a ne bebi plavu - aludirajući na trenutnu boju aviona, te dodao:
- Sve ima svoje vrijeme i mjesto. Mijenjat ćemo boje."
U najnovijem saopćenju navodi se da će i treći Boeing 747-8i biti obojen u istu kombinaciju.
Sekretar za odbranu Pit Hegset (Pete Hegseth) u maju prošle godine službeno je preuzeo luksuzni Boeing 747 iz Katara za potrebe Air Force One, uprkos pitanjima o etičnosti i zakonitosti prihvatanja tako vrijednog poklona od strane strane države.
Sekretar Ratnog zrakoplovstva Troj Meink (Troy Meink) prošlog juna izjavio je pred zakonodavcima da će sigurnosne modifikacije na avionu koštati manje od 400 miliona dolara, ne iznoseći detalje tih zahvata.