Njemačka obavještajna služba godinama špijunirala razgovore Obame iz Air Force One

Savezna obavještajna služba Njemačke BND (Bundesnachrichtendienst) godinama je prisluškivala tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baraka Obamu (Barack Obama).

Prema istraživanju njemačkog lista ZEIT, njemačka vanjska obavještajna služba presretala je komunikaciju američkog predsjednika dok je telefonski razgovarao iz predsjedničkog aviona Air Force One. Nadzor nad predsjedničkim avionom konačno je obustavljen 2014. godine, odlukom Ureda saveznog kancelara.

Osjetljiva operacija

Ova operacija bila je politički izuzetno osjetljiva, posebno zbog činjenice da je savezna kancelarka Angela Merkel još 2013. godine javno kritikovala američku Nacionalnu sigurnosnu agenciju (NSA), izjavivši: "Špijuniranje među prijateljima – to uopće ne dolazi u obzir".

List Süddeutsche Zeitung objavio je 2014. godine da je tadašnja američka državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) također bila meta prisluškivanja.

Nakon tih saznanja, tadašnji šef Ureda saveznog kancelara Peter Altmajer (Peter Altmaier) naredio je obustavu takve prakse, ali bez informacija da je i sam američki predsjednik bio među metama BND-a. Od tog trenutka BND više nije nadzirao američki predsjednički avion. Operacija usmjerena protiv Obame trajala je više godina, pri čemu nije poznato kada je započela niti da li je i njegov prethodnik Džordž Buš mlađi (George W. Bush) bio odabran kao meta.

Formalno odobrenje

Kako navodi ZEIT, BND nije imao formalno odobrenje za nadzor Obame, a ostaje nejasno u kojoj mjeri su pojedini službenici Ureda saveznog kancelara bili upoznati s tom operacijom.

Prema dostupnim informacijama, sama kancelarka Merkel nije bila obaviještena i, vjerovatno, takvu akciju ne bi ni odobrila. Nakon što je magazin Spiegel u oktobru 2013. godine otkrio da je američka NSA godinama prisluškivala njen mobilni telefon, Merkel je izgovorila rečenicu koja je kasnije postala široko poznata – da nadziranje među prijateljima ne dolazi u obzir. U užem krugu saradnika tada je povlačila poređenja s istočnonjemačkom tajnom policijom Stasi i upozoravala da se države mogu urušiti zbog opsesije nadzorom.