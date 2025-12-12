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BIVŠA KANCELARKA

Merkel prestala koristiti svoj prepoznatljivi gest, objasnila i zašto

Više to zapravo ne radim, rekla je

Angela Merkel. Platforma X

M. Až.

12.12.2025

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je nakon povlačenja iz politike prestala koristiti svoj gest spojenih ruku u obliku dijamanta, koji je godinama bio njen lični zaštitni znak.

- Više to zapravo ne radim. Više mi ne odgovara - rekla je Merkel na događaju magazina Stern u Berlinu.

Merkel je dodala da sve češće primjećuje ljude koji pored nje prave isti gest.

- Uvijek moram pažljivo da posmatram - rekla je uz šalu da je "to praktično plagijat".

Bivša kancelarka, koja se iz političkog života povukla prije četiri godine, rekla je da se sve više interesuje za istoriju i da uživa u putovanjima, poput posjete Firenci.

Ona je navela i da je isprobala aplikacije zasnovane na vještačkoj inteligenciji, uključujući ChatGPT.

- Radoznala sam i ponekad pogledam - rekla je i dodala da je iz svojih pokušaja naučila "kako da natjera ChatGPT da mi kaže ono što želim da čujem".

# ANGELA MERKEL
# NJEMAČKA
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