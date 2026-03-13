SAD dozvolile kupovinu ruske nafte

SAD su izdale 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra financija Skota Besenta (Scott Bessent), korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.

Besent je u izjavi objavljenoj nekoliko sati nakon što su referentne cijene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, na najvišu razinu u gotovo četiri godine, rekao da ta mjera neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi.

Otpuštanje barela

Objava dolazi dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 miliona barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu.

To je bio dio šire obaveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 miliona barela nafte.

Dozvola od četvrtka, koja omogućuje isporuku i prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove od 12. marta, ostat će važeća do ponoći po vašingtonskom vremenu 11. aprila, prema tekstu dozvole objavljenom na web stranici Ministarstva financija.

Dozvola za Indiju

Američko Ministarstvo financija prethodno je 5. marta izdalo 30-dnevno odricanje posebno za Indiju, dopuštajući New Delhiju da kupuje rusku naftu zadržanu na moru.

Američki i izraelski napadi na Iran i naknadni odgovor Teherana proširili su regionalne napetosti i paralizirali brodski promet kroz Hormuški moreuz što je poremetilo vitalne tokove nafte i plina na Bliskom istoku i povisilo cijene energenata.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je blokadu isporuke nafte iz Zaljeva dok američki i izraelski napadi ne prestanu.