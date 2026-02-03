Indija obustavlja kupovinu ruske nafte, Tramp ih nagradio smanjenjem carina

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) rekao je u ponedjeljak da namjerava smanjiti carine na indijsku robu sa 25 na 18 posto, nakon što je indijski premijer Narendra Modi pristao obustaviti kupovinu ruske nafte.

Ovaj potez dolazi nakon mjeseci Trampovog pritiska na Indiju da smanji oslanjanje na jeftinu rusku naftu. Indija je iskoristila snižene cijene ruske nafte u trenutku kada je veći dio svijeta nastojao izolirati Moskvu zbog invazije na Ukrajinu iz februara 2022. godine.

Tramp je rekao i da će Indija početi postepeno snižavati svoje uvozne carine na američku robu na nulu te da će kupiti američke proizvode u vrijednosti od 500 milijardi dolara.

- Ovo će pomoći da se zaustavi u Ukrajini, koji se dešava upravo sada, pri čemu hiljade ljudi ginu svake sedmice - poručio je Tramp u objavi na mreži Truth Social kojom je najavio smanjenje carina na Indiju.

Njeguju dobre odnose

Modi je na mreži X objavio da je "oduševljen" najavljenim smanjenjem carina i da je Trampovo "liderstvo ključno za globalni mir, stabilnost i prosperitet".

- Radujem se bliskoj saradnji s njim kako bismo naše partnerstvo podigli na neviđene visine - dodao je Modi.

Tramp već duže vrijeme njeguje dobre odnose s Modijem, ali ih je posljednjih godina zakomplikovao rat u Ukrajini i trgovinski sporovi.

Tramp se muči da ispuni predizborno obećanje o brzom okončanju rata između Rusije i Ukrajine, a od povratka u Bijelu kuću oklijeva da vrši jači pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Istovremeno nameće carine, mimo Kongresa, kako bi ostvario svoje ekonomske i vanjskopolitičke ciljeve.

Objava o dogovoru s Indijom dolazi u trenutku kada se očekuje da će njegov specijalni izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner kasnije ove sedmice u Abu Dhabiju održati novi krug trostranih razgovora s ruskim i ukrajinskim zvaničnicima s ciljem traženja završnice rata, navodi zvaničnik Bijele kuće koji je zatražio anonimnost kako bi opisao predstojeći sastanak.

Tramp je više puta isticao da smatra da je ciljano udaranje po prihodima Rusije od nafte najbolji način da se Moskva natjera da okonča gotovo četverogodišnji rat protiv Ukrajine, što je stav koji se uklapa i u njegovu privrženost carinama kao vanjskopolitičkom instrumentu.

U junu je Tramp najavio da će Sjedinjene Američke Države uvesti carinu od 25 posto na robu iz Indije nakon što je njegova administracija procijenila da zemlja čini premalo kako bi smanjila svoj trgovinski suficit s SAD i otvorila tržište za američku robu. U avgustu je Tramp uveo dodatne uvozne dažbine od 25 posto na indijske proizvode zbog kupovine ruske nafte, čime je ukupno povećanje carinske stope dosegnulo 50 posto.

Odbrambena saradnja

Historijski gledano, odnosi Indije i Rusije više su se temeljili na odbrambenoj saradnji nego na energentima. Rusija Indiji osigurava tek mali dio nafte, ali i dalje isporučuje većinu njenog vojnog naoružanja.

Međutim, nakon ruske invazije, Indija je iskoristila priliku i počela kupovati rusku naftu po sniženim cijenama, čime je uspjela povećati svoje energetske zalihe, dok je Rusija tražila poslove kako bi ojačala posrnulu ekonomiju i nastavila finansirati brutalni rat.

Najavljeno smanjenje carina uslijedilo je nekoliko dana nakon što su Indija i Evropska unija postigle sporazum o slobodnoj trgovini koji bi, nakon pregovora dugih gotovo dvije decenije, mogao obuhvatiti čak dvije milijarde ljudi. Tim sporazumom predviđena je gotovo potpuna slobodna trgovina između 27 članica EU i Indije, koja obuhvata sve od tekstila do lijekova, uz značajno snižavanje visokih uvoznih dažbina na evropsko vino i automobile.

Dogovor dvaju velikih svjetskih tržišta postignut je dok Vašington i Indiju i EU blok pogađa visokim uvoznim carinama, remeteći uspostavljene tokove trgovine i gurajući velike ekonomije da traže alternativna partnerstva.

Posljednjih mjeseci Indija je ubrzala napore da finalizira više trgovinskih sporazuma. U decembru je potpisala dogovor s Omanom, a zaključila je i pregovore o sporazumu s Novim Zelandom.

Objavio fotografiju

Tramp je u ponedjeljak ujutro na društvenim mrežama objavio fotografiju sebe i Modija na naslovnici jednog magazina, čime je nagovijestio pozitivan telefonski razgovor s indijskim premijerom.

Kada su se dvojica lidera sastala u februaru prošle godine, američki predsjednik je rekao da će Indija početi kupovati američku naftu i prirodni gas. No, razgovori su zapeli, a carine koje je Trump uveo prošle godine u početku nisu bitnije promijenile indijsko protivljenje.

Dok SAD traže veći pristup indijskom tržištu i nultu carinu na gotovo sav svoj izvoz, Indija je, prema riječima svojih zvaničnika, izrazila rezerve prema potpunom otvaranju sektora poput poljoprivrede i mljekarstva, koji zapošljavaju najveći dio stanovništva i ključni su za egzistenciju miliona ljudi.

Biro za popis stanovništva SAD-a saopćio je da je ta država u prvih 11 mjeseci prošle godine imala trgovinski deficit u robnoj razmjeni s Indijom od 53,5 milijardi dolara, što znači da je iz Indije uvozila više nego što je tamo izvozila.

S više od 1,4 milijarde stanovnika, Indija je najmnogoljudnija zemlja na svijetu i mnogi je državni zvaničnici i poslovni lideri vide kao geopolitičku i ekonomsku protutežu Kini.