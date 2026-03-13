Nove eksplozije u Dubaiju: Dim prekrio dio grada

Dubai su jutros potresle snažne eksplozije, a gust crni dim nadvio se nad dijelom financijskog središta grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni dužnosnici.

Ured za medije vlade Dubaija objavio je na društvenoj mreži X da je do incidenta došlo nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na zgradu u središtu grada.

Požar je izbio u četvrti Al Quoz, a prema izvještaju Associated Pressa brojni su prolaznici stali promatrati veliki stup dima koji se uzdizao iznad grada. Novinaru AP-a policija nije dopustila da se približi mjestu požara, koje se nalazilo u slijepoj ulici.

- Krhotine nakon uspješnog presretanja uzrokovale su manji incident na pročelju jedne zgrade u središnjem Dubaiju - saopćile su vlasti. Dodali su da u incidentu nema povrijeđenih, iako se gust dim iz požara mogao vidjeti iz velikog dijela grada, sve do luksuznog hotela Burj al-Arab.

Sukob između Sjedinjenih Država i Irana započeo je 28. februara kada su američke i izraelske snage pokrenule koordinirane zračne napade na ciljeve širom Irana, uključujući vojne baze, sisteme protuzračne odbrane i političko vodstvo zemlje.

Iran je odgovorio lansiranjem stotina projektila i dronova na Izrael, američke vojne baze i saveznike SAD u regiji, uključujući zemlje Perzijskog zaljeva.

Od početka rata napadi su se proširili na velik dio Bliskog istoka, a meta su bili i brodovi i energetska infrastruktura u Perzijskom zaljevu, što je poremetilo pomorski promet i globalno tržište energije.