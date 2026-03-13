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IRANSKI ČELNIK

Laridžani: Tramp nije dovoljno pametan

Aragči je izjavio da su Iranci izlaskom na ulice pokazali "svoju snažnu volju i odlučnost"

Ali Laridžani. Platforma X

B. A.

13.3.2026

Iranski čelnici danas su učestvovali na protestima povodom Dana Al-Qudsa u Teheranu, objavila je iranska državna televizija IRIB.

Objavljene su snimke na kojima se vidi predsjednik Masud Pezeškian kako hoda ulicom zajedno s protestantima. Među učesnicima protesta bili su i ministar vanjskih poslova Abas Aragči te šef nacionalne sigurnosti Ali Laridžani.

Laridžani je pritom kazao da "napad na rutu marša pokazuje očaj Izraela".

- Tramp nije dovoljno pametan da vidi kako je iranski narod zreo, snažan i odlučan. Što veći pritisak SAD vrši, to volja naroda postaje jača - dodao je.

Aragči je izjavio da su Iranci izlaskom na ulice, uprkos američko-izraelskim napadima, pokazali "svoju snažnu volju i odlučnost".

U Iranu je tradicija sudjelovanja u marševima povodom Dana Al-Qudsa, godišnjeg međunarodnog skupa podrške Palestincima, započela nakon Iranske revolucije 1979. godine.


# DONALD TRAMP
# PROTESTI
# ALI LARIJANI
# ABAS ARAGČI
# IRANSKI ČELNICI
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