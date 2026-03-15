Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAVNOTEŽA VLASTI

Lokalni izbori u Francuskoj počinju danas

Biračka mjesta otvorena su od osam sati po lokalnom vremenu, a zatvaraju se najkasnije u dvadeset sati

Lokalni izbori u Francuskoj počinju danas. Platforma X

B. S.

15.3.2026

Francuski birači danas sudjeluju na lokalnim izborima koji se smatraju posljednjim važnim testom političkog raspoloženja prije predsjedničkih izbora naredne godine.

Biračka mjesta otvorena su od osam sati po lokalnom vremenu, a zatvaraju se najkasnije u dvadeset sati, kada se očekuju prvi preliminarni rezultati.

Pravo glasa ima približno 49 miliona ljudi. Drugi krug izbora zakazan je za 22. marta, a bira se općinsko vijeće na šestogodišnji mandat u oko 35.000 gradova i sela. 

Nakon toga, vijećnici će međusobno izabrati buduće gradonačelnike.

Test lokalne snage

Posebna pažnja usmjerena je na to koliko mjesta će osvojiti krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje pod vodstvom Marine Le Pen. 

Slično centrističkoj stranci predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), i Nacionalno okupljanje radi na izgradnji snažne lokalne baze.

Na posljednjim lokalnim izborima 2020. francuski Zeleni postigli su zapažen uspjeh, ali sada strahuju od mogućeg pada podrške.

Borba za kontrolu

U Parizu se očekuje žestoka borba za kontrolu gradskog vijeća, a pitanje je mogu li konzervativci preuzeti vlast nakon 12 godina socijalističkog vodstva pod sadašnjom gradonačelnicom An (Anne) Hidalgo.

U Marseju (Marseille), drugom najvećem francuskom gradu, socijalisti su također na vlasti, ali se suočavaju s pritiskom lijeve opozicije i Nacionalnog okupljanja.

U Marseju (Marseille), drugom najvećem francuskom gradu, socijalisti su također na vlasti, ali se suočavaju s pritiskom lijeve opozicije i Nacionalnog okupljanja.

Rodna jednakost na izborima

Francuski izborni zakoni zahtijevaju da stranačke liste uključuju jednak broj muškaraca i žena, raspoređenih naizmjenično.

U Nici, na francuskoj rivijeri, desetine hiljada glasačkih listića prvog kruga oštećene su kišom u subotu ujutro, zbog čega je pokrenuta hitna akcija ponovnog tiska.

Prefektura je potvrdila da će glasanje u nedjelju proteći normalno.

# EMMANUEL MACRON
# ANNE HIDALGO
# LOKALNI IZBORI
# FRANCUSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.