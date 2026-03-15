Lokalni izbori u Francuskoj počinju danas

Francuski birači danas sudjeluju na lokalnim izborima koji se smatraju posljednjim važnim testom političkog raspoloženja prije predsjedničkih izbora naredne godine.

Biračka mjesta otvorena su od osam sati po lokalnom vremenu, a zatvaraju se najkasnije u dvadeset sati, kada se očekuju prvi preliminarni rezultati.

Pravo glasa ima približno 49 miliona ljudi. Drugi krug izbora zakazan je za 22. marta, a bira se općinsko vijeće na šestogodišnji mandat u oko 35.000 gradova i sela.

Nakon toga, vijećnici će međusobno izabrati buduće gradonačelnike.

Test lokalne snage

Posebna pažnja usmjerena je na to koliko mjesta će osvojiti krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje pod vodstvom Marine Le Pen.

Slično centrističkoj stranci predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), i Nacionalno okupljanje radi na izgradnji snažne lokalne baze.

Na posljednjim lokalnim izborima 2020. francuski Zeleni postigli su zapažen uspjeh, ali sada strahuju od mogućeg pada podrške.

Borba za kontrolu

U Parizu se očekuje žestoka borba za kontrolu gradskog vijeća, a pitanje je mogu li konzervativci preuzeti vlast nakon 12 godina socijalističkog vodstva pod sadašnjom gradonačelnicom An (Anne) Hidalgo.

U Marseju (Marseille), drugom najvećem francuskom gradu, socijalisti su također na vlasti, ali se suočavaju s pritiskom lijeve opozicije i Nacionalnog okupljanja.