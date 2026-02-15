SDA ostvarila prvu pobjedu u Varešu nakon 2012. godine, Rizvanović: Bit ću načelnik svih građana

Kandidat SDA za načelnika Vareša Malik Rizvanović proglasio je pobjedu na prijevremenim izborima.

Ovo je prvi put nakon 14 godina da SDA ostvari pobjedu u ovoj općini, gdje je od Zdravko Marošević suvereno vladao od 2016. godine pa sve do smrti.

- Hvala svim građanima Vareša koji su danas iskoristili svoje pravo, izašli na izbore i obavili građansku dužnost. Hvala mom ocu i supruzi. Hvala Vam na podršci i vjeri da možemo drugačije, pošteno i odgovorno. Ovo je pobjeda Vareša! Vareš se danas opredijelio za rad, rješenja i zajedništvo.

Hvala mom timu, SDA-u, NES-u, NiP-u, Ernelu, Kenanu, Fudi, Ahmedu, i svima Vama koji ste marljivo radili i bili mi podrška tokom kampanje. Pozivam sve građane koji Vareš nose u srcu i svoje protukandidate da razbijemo predrasude, da prevaziđemo različitosti i da već sutra zajedno krenemo rješavati nagomilane probleme. Na to me povjerenje građana obavezuje. Ovo je početak odgovornog rada. Biću načelnik svih građana, neću šutiti tamo gdje treba govoriti. Radićemo transparentno, odlučno i u interesu svakog čovjeka. Zajedno za Vareš - naveo je Rizvanović.