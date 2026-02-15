Do 15 sati u Varešu glasalo 34,96 posto birača

Na prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš koji se održavaju danas, do 15.00 sati glasalo je 2.801 ili 34,96 posto birača, saopćeno je iz Centralne izborne komisije (CIK).

Biračka mjesta su otvorena u 07.00, a bit će zatvorena u 19.00 sati.

Na prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš pravo glasa ima 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

Prve preliminarne rezultate prijevremenih izbora za načelnika Općine Vareš Centralna izborna komisija BiH će objaviti večeras do 22.30 sati na internet stranici www.izbori.ba.