CIK: U nedjelju prijevremeni izbori za načelnika Vareša

Prijevremeni izbori za načelnika Općine Vareš održat će se u nedjelju, 15. februara.

U Centralni birački spisak, zaključno sa 26. januarom, za prijevremene izbore za načelnika Općine Vareš upisano je 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

Za potrebe prijevremenih izbora za načelnika Općine Vareš formirano je 20 biračkih mjesta, a na terenu će biti 2 mobilna tima.

Na glasačkom listiću nalaze se imena 5 kandidata i to:

1. Malik Rizvanović (SDA)

2. Nurdin Begović (SBIH)

3. Stela Terzić (HDZ BIH)

4. Igor Šimić (HDS)

5. Dario Dodik (nezavisni kandidat)

- Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja počinje 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od petka, 13. februara u 7:00 sati do nedjelje, 15. februara do zatvaranja biračkih mjesta - saopćeno je iz CIK-a.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od subote, 14. februara u 7:00 sati do nedjelje, 15. februara, do zatvaranja biračkih mjesta.

- Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za načelnika Općine Vareš iznositi 24.000 KM - dodaje se u saopćenju.