NAKON SMRTI MAROŠEVIĆA

Na prijevremenim izborima za načelnika Vareša glasalo 3.469 osoba ili 43,30 posto upisanih birača

Izbori u Varešu. CIK BiH

FENA

15.2.2026

Okončani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika Vareša, na kojima je glasalo 3.469 ili 43,30 posto upisanih u Centralni birački spisak, potvrdio je Feni predsjednik Općinske izborne komisije Vareš (OIK) Leon Pavlović.

-Sva su biračka mjesta, prema planu, zatvorena u 19 sati. OIK nije zaprimio nijedan prigovor niti žalbu na izborni process- kazao je Pavlović.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u decembru prošle godine nakon smrti bivšeg načelnika Zdravka Maroševića iz Hrvatskog demokratskog saveza (HDS), raspisala prijevremene izbore na kojima su građani te lokalne zajednice danas imali priliku glasati za četiri kandidata i jednu kandidatkinju.

U konkurenciji su bili aktuelni vršilac dužnosti općinskog načelnika Malik Rizvanović iz Stranke demokratske akcije, Nurdin Begović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stela Terzić iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Igor Šimića iz HDS-a te nezavisni kandidat Dario Dodik, a prvi preliminarni rezultati o pobjedniku ovih izbora trebali bi biti poznati već večeras u 22.30 sati.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH od 28. januara 2026., u Centralni birački spisak za Općinu Vareš, zaključno s datumom 26. januar, bilo je upisano je 8.078 glasača i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” tokom današnjeg dana imala je svoje posmatrače na svih 20 biračkih mjesta, a građanima su bila dostupna i dva mobilna tima za glasanje.

Prema podacima CIK-a BiH, nakon prvog presjeka, u 11 sati, glasalo je 1.039 ili 12,97 % birača; na presjeku u 15 sati glasalo je 2.801 ili 34,96 % birača, a nakon zatvaranja birališta, u 19 sati, procenat izlaznosti iznosio je 43.30 posto, odnosno glasalo je 3.469 osoba.

# VAREŠ
# IZBORI 2026
