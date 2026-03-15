Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči: Tramp ubija iz zabave

Iranski ministar je odbacio bilo kakve navode da je Iran tražio primirje ili pregovore

Abas Aragči. CBS

S. S.

15.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da izjave američkih zvaničnika, u kojima poručuju da neće imati “nimalo milosti” prema Iranu, predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom pravu.

U intervjuu za američku televiziju CBS News, Aragči se osvrnuo na izjavu američkog ministra odbrane Pita Hegseta, koji je u petak rekao da SAD neće imati milosti prema svojim neprijateljima. Aragči je naglasio da i samo izgovaranje takvih riječi može biti smatrano ratnim zločinom.

On je također oštro kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je u subotu izjavio da su napadi na iranski otok Kharg “potpuno uništili” većinu tamošnjih vojnih objekata, te da bi ih SAD mogle “pogoditi još nekoliko puta, čisto iz zabave”.

– Ljudi ginu samo zato što se predsjednik Tramp želi zabaviti – rekao je Araghi kao reakciju na te komentare.

Iranski ministar je odbacio bilo kakve navode da je Iran tražio primirje ili pregovore.

– Nikada nismo tražili pregovore. Spremni smo se braniti koliko god bude potrebno – poručio je Aragči, dodajući da ne vidi razlog za razgovor s Amerikancima, jer s Vašingtonom “nemaju dobra iskustva u pregovorima”.

Na pitanje o izvještajima da su iranski napadi pogodili civilnu infrastrukturu, uključujući hotele, Aragči je to negirao. Ponovio je da su mete Teherana isključivo američka vojna imovina i postrojenja u regiji, te da se osvetu usmjeravaju na američke snage, a ne na susjedne države.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.