Aragči: Tramp ubija iz zabave

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da izjave američkih zvaničnika, u kojima poručuju da neće imati “nimalo milosti” prema Iranu, predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom pravu.

U intervjuu za američku televiziju CBS News, Aragči se osvrnuo na izjavu američkog ministra odbrane Pita Hegseta, koji je u petak rekao da SAD neće imati milosti prema svojim neprijateljima. Aragči je naglasio da i samo izgovaranje takvih riječi može biti smatrano ratnim zločinom.

On je također oštro kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je u subotu izjavio da su napadi na iranski otok Kharg “potpuno uništili” većinu tamošnjih vojnih objekata, te da bi ih SAD mogle “pogoditi još nekoliko puta, čisto iz zabave”.