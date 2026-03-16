EU razmatra jačanje pomorske misije na Bliskom istoku

Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas će u Briselu (Bruxellesu) razgovarati o jačanju pomorske misije EU na Bliskom istoku. Ipak, prema riječima diplomata i zvaničnika, ne očekuje se odluka o proširenju njenog mandata na Hormuški moreuz.

Pomorska misija EU Aspides uspostavljena je 2024. godine s ciljem zaštite trgovačkih brodova od napada jemenskog pobunjeničkog pokreta Huti u Crvenom moru. Trenutno su pod direktnom komandom misije jedan italijanski i jedan grčki brod, dok se po potrebi mogu angažovati i francuski te još jedan italijanski brod za podršku.

Zabrinutost zbog Hormuškog moreuza

Hormuški moreuz je u velikoj mjeri zatvoren otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara započeli napade na Iran. Zbog toga pojedini evropski zvaničnici razmatraju da li bi misija EU mogla biti dio napora za ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz Perzijski zaljev.

Mogućnost da Iran blokira promet kroz ovaj važan tjesnac predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj ekonomiji, jer se kroz njega transportuje oko petine svjetskih količina nafte i ukapljenog prirodnog gasa.

Fokus na dodatnim brodovima

Diplomati navode da će današnji razgovori biti prvenstveno usmjereni na prijedlog visoke predstavnice EU za vanjsku politiku Kaje Kallas da se misiji dodijeli veći broj brodova.

- Razgovarat će se o pokušaju da više država članica doprinese dodatnim kapacitetima - rekao je jedan visoki zvaničnik EU koji je želio ostati anoniman.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) izrazio je sumnju u efikasnost misije. On je u intervjuu za njemačku televiziju ARD izjavio da Aspides do sada nije bio dovoljno uspješan ni u izvršavanju trenutnih zadataka.

- Zbog toga sam veoma skeptičan prema ideji da bi proširenje misije na Hormuški moreuz donijelo veću sigurnost - rekao je.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u subotu je pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge zemlje pogođene ograničenjem isporuke nafte kroz Hormuški moreuz da se uključe u napore za ponovno otvaranje pomorskih ruta.

Moguća šira koalicija

Francuska pokušava okupiti međunarodnu koaliciju koja bi osigurala moreuz nakon stabilizacije sigurnosne situacije, dok Velika Britanija sa saveznicima razmatra različite opcije za zaštitu brodskog prometa.

Diplomati ističu da je još prerano procjenjivati može li Evropska unija kao blok preuzeti značajniju ulogu u toj inicijativi. Svaka promjena mandata misije Aspides zahtijevala bi odobrenje svih 27 država članica EU.

- Zaštita brodova u Hormuškom moreuzu u trenutnim okolnostima odluka je koju ministri neće donijeti olako - rekao je jedan diplomat EU.