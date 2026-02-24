Zemlje EU prijete tužbom zbog davanja dodatnih ovlasti Evropskom parlamentu

Zemlje Evropske unije prijete pravnim postupkom zbog količine ovlasti koje se daju Evropskom parlamentu, navodi se u pismu, čiji će konačni tekst biti odobren u srijedu.

Pismo osporava sporazum postignut između Parlamenta i Komisije prošle godine, kojim se zakonodavnom tijelu daje veći utjecaj u procesu donošenja odluka, piše Politico.

Vijeće, koje predstavlja nacionalne prijestonice, i Parlament, sastavljen od zastupnika direktno izabranih od građana, zajedno oblikuju zakone koje predlaže Komisija, izvršni organ EU.

Jednak tretman

Često tretiran kao "mlađi partner", Parlament je godinama nastojao proširiti svoj utjecaj na zakonodavni proces, sklapajući sporazume s Komisijom i energično braneći svoju ulogu na sudu kad god bi smatrao da je nepravedno zaobiđen.

Zemlje su posebno nezadovoljne obećanjem Komisije da će Vijeće i Parlament imati "jednak tretman" u zakonodavnom procesu.

Još jedan problem za zemlje EU je veći utjecaj zastupnika na međunarodne sporazume, posebno u vezi s trgovinskim sporazumom s južnoameričkom grupom Mercosur, koji je Parlament odgodio nakon što su prijestonice postigle dogovor koji se pripremao 25 godina.

Okvirni sporazum

U septembru su predsjednica Parlamenta Roberta Metsola i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potpisale tzv. okvirni sporazum o prirodi odnosa njihovih institucija nakon devet mjeseci teških pregovora. Tekst bi trebao biti ratificiran na plenarnoj sjednici Parlamenta od 9. do 12. marta, a potom ga Komisija potvrditi.

Glavni pregovarač Parlamenta u sporazumu s Komisijom, Sven Simon, koji predsjedava odborom za ustavna pitanja, odbacio je tvrdnje o preuzimanju ovlasti.

Sporazum između Komisije i Parlamenta nalazi se na dnevnom redu sastanka ambasadora EU u srijedu, rekao je glasnogovornik Kipra, koji trenutno predsjedava Vijećem.