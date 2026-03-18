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Kubanski predsjednik oštro odgovorio Trampu

Sjedinjene Američke Države gotovo svakodnevno javno prijete Kubi rušenjem ustavnog poretka, rekao je Diaz-Kanel

Migel Diaz-Kanel. Anadolija

B. S.

18.3.2026

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) oštro je reagovao na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o mogućem preuzimanju Kube, poručivši da će se suočiti s „nesalomljivim otporom“.

Tramp je u ponedjeljak rekao novinarima da smatra kako bi bila „čast preuzeti Kubu“, tokom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući.

Dan kasnije, Dijaz-Kanel je odgovorio da Sjedinjene Američke Države gotovo svakodnevno javno prijete Kubi rušenjem ustavnog poretka, naglašavajući da bi svaki pokušaj preuzimanja izazvao snažan otpor. 

Također je dodao da se protiv Kube vodi intenzivan ekonomski pritisak koji pogađa cijeli narod.

Sedmicama Tramp ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. Pod Trampom, Vašington (Washington) je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem da prekine dotok deviza i nafte na karipski otok. 

Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u januaru provele operaciju u kojoj je venecuelski predsjednik Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) uhićen u glavnom gradu Karakasu (Caracas) i odveden u SAD.

Tim je potezom Havana ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao otok, posebno kroz opskrbu naftom, usred višedesetljetnog američkog trgovinskog embarga s Kubom.

Kuba se trenutno nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza od revolucije koju je predvodio Fidel Kastro (Fidel Castro) 1959. godine.

# KUBA
# MIGUEL DIAZ-CANEL
# SAD
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