Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) oštro je reagovao na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o mogućem preuzimanju Kube, poručivši da će se suočiti s „nesalomljivim otporom“.

Tramp je u ponedjeljak rekao novinarima da smatra kako bi bila „čast preuzeti Kubu“, tokom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući.

Dan kasnije, Dijaz-Kanel je odgovorio da Sjedinjene Američke Države gotovo svakodnevno javno prijete Kubi rušenjem ustavnog poretka, naglašavajući da bi svaki pokušaj preuzimanja izazvao snažan otpor.

Također je dodao da se protiv Kube vodi intenzivan ekonomski pritisak koji pogađa cijeli narod.

Sedmicama Tramp ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. Pod Trampom, Vašington (Washington) je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem da prekine dotok deviza i nafte na karipski otok.