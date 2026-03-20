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ODBRAMBENI SISTEM

Video / C-RAM presreo iranski Shahed-136 iznad Bagdada

Najkritičnije je trenutno u Bagdadu, gdje se američka baza Victoria, smještena u okviru međunarodnog aerodroma, našla pod žestokom vatrom

C-RAM presreo iranski Shahed-136 iznad Bagdada. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Situacija na Bliskom istoku drastično se zaoštrava nakon niza koordinisanih napada na američke vojne objekte. Najkritičnije je trenutno u Bagdadu, gdje se američka baza Victoria, smještena u okviru međunarodnog aerodroma, našla pod žestokom vatrom.

Prema dostupnim informacijama s terena, iznad baze kuljaju gusti stubovi dima, dok nebo paraju salve iz odbrambenih sistema.

Kako bi se zaustavio napad, aktiviran je protivvazdušni sistem C-RAM (Counter-RAM). Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako sistem intenzivno dejstvuje protiv nadolazećih ciljeva:

Presretanje drona: Zabilježen je trenutak kada je C-RAM uspješno oborio iranski kamikaza dron Shahed-136 u neposrednoj blizini baze.

Vatrena moć: Odbrana koristi brzometne trasirajuće metke kalibra 20 mm, čija brzina paljbe stvara prepoznatljive "svjetleće lance" na noćnom nebu iznad Bagdada.

# BAGDAD
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