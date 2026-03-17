Video / Američku ambasadu od udara spasilo moćno oružje: Ispaljuje 4.500 metaka u minuti

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema ambasadi te da je sustav protuzračne odbrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa ambasade, iz koje se mogla vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američku ambasadu u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Riječ je o odbrambenom sustavu koji štiti kompleks američke ambasade od raketnih i minobacačkih napada. U središtu tog sistema nalazi se 20-milimetarski top tipa Gatling koji može ispaliti čak 4.500 metaka u minuti, piše CNN.

Mobilna odbrambena platforma

Sistem C-RAM, što je kratica za proturaketni, protuartiljerijski i protuminobacački sistem, objedinjuje top s radarima, senzorima i komunikacijskim modulima. Prema izvještaju američkog Saveza za zagovaranje proturaketne odbrane (MDAA), cijela platforma montirana je na prikolicu tešku 35 tona, što joj omogućuje mobilnost te brzo otkrivanje i uništavanje nadolazećih prijetnji.

Municija koje se sama uništava

Prema proizvođaču General Dynamics, 20-milimetarski meci istovremeno su probojni, za djelovanje protiv lakog oklopa, i visokoeksplozivni, što im daje svestranost za napade na zračne i kopnene ciljeve na udaljenostima do 2000 metara. Posjeduju i mehanizam za samouništenje u slučaju promašaja kako ne bi uzrokovali neželjenu štetu na tlu.

Kopneni sistem izvedenica je mornaričkog sistema Phalanx, koji se smatra posljednjom linijom odbrane ratnih brodova od nadolazećih krstarećih projektila ili plovila koja se uspiju probiti kroz vanjske odbrambene prstenove.

Mornarička verzija sistema privukla je medijsku pozornost 2024. godine, kada ga je razarač Gravely iskoristio za obaranje hutističkog projektila koji se u Crvenom moru približio brodu na manje od milje. Prema podacima MDAA, kopnena inačica sistema korištena je hiljadu puta za zaštitu američkih isturenih operativnih baza u Iraku i Afganistanu, a prvi put je postavljena u Iraku još 2004. godine.