Prijetnja iz Irana: Održat ćemo Trampu historijsku lekciju!

Teheran ne vjeruje tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da Sjedinjene Američke Države razmatraju "smanjenje" vojnog angažmana, izjavio je za CNN visoki iranski izvor.

- Suprotno Trampovim tvrdnjama o smanjenju vojne aktivnosti u regiji, Iran nema takvu procjenu i zaključuje da se vojni položaj neprijatelja u regiji nije bitno promijenio - rekao je zvaničnik.

Ova izjava dolazi nakon što je Tramp takvu tvrdnju iznio u objavi na društvenim mrežama.