Prijetnja iz Irana: Održat ćemo Trampu historijsku lekciju!

Teheran ne vjeruje tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da Sjedinjene Američke Države razmatraju "smanjenje" vojnog angažmana, izjavio je za CNN visoki iranski izvor.
- Suprotno Trampovim tvrdnjama o smanjenju vojne aktivnosti u regiji, Iran nema takvu procjenu i zaključuje da se vojni položaj neprijatelja u regiji nije bitno promijenio - rekao je zvaničnik.
Ova izjava dolazi nakon što je Tramp takvu tvrdnju iznio u objavi na društvenim mrežama.
Iranski zvaničnik je, međutim, odbacio predsjednikove komentare, nazvavši ih "Trampove psihološke operacije za kontrolu tržišta", u jeku haosa izazvanog zatvaranjem Hormuškog moreuza.
Cijene nafte dodatno su porasle u petak i dosegle 112 dolara po barelu, dok ključni pomorski pravac, kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte, i dalje ostaje uglavnom zatvoren. Goldman Sachs procjenjuje da bi povišene cijene mogle potrajati sve do 2027. godine.
- Teheran je zaključio da Trampu ne treba dati privremen odgovor, nego mu treba održati historijsku lekciju - rekao je zvaničnik.