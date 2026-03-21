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CIJENE NAFTE RASTU

Prijetnja iz Irana: Održat ćemo Trampu historijsku lekciju!

Iran nema takvu procjenu i zaključuje da se vojni položaj neprijatelja u regiji nije bitno promijenio, rekao je zvaničnik

Donald Tramp. AP

A. O.

21.3.2026

Teheran ne vjeruje tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da Sjedinjene Američke Države razmatraju "smanjenje" vojnog angažmana, izjavio je za CNN visoki iranski izvor.

- Suprotno Trampovim tvrdnjama o smanjenju vojne aktivnosti u regiji, Iran nema takvu procjenu i zaključuje da se vojni položaj neprijatelja u regiji nije bitno promijenio - rekao je zvaničnik.

Ova izjava dolazi nakon što je Tramp takvu tvrdnju iznio u objavi na društvenim mrežama.

Iranski zvaničnik je, međutim, odbacio predsjednikove komentare, nazvavši ih "Trampove psihološke operacije za kontrolu tržišta", u jeku haosa izazvanog zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Cijene nafte dodatno su porasle u petak i dosegle 112 dolara po barelu, dok ključni pomorski pravac, kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte, i dalje ostaje uglavnom zatvoren. Goldman Sachs procjenjuje da bi povišene cijene mogle potrajati sve do 2027. godine.

- Teheran je zaključio da Trampu ne treba dati privremen odgovor, nego mu treba održati historijsku lekciju - rekao je zvaničnik.

# TEHERAN
# NAFTA
# DONALD TRUMP
# CIJENE
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