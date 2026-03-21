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CENTCOM

Američka vojska gađala podzemni iranski kompleks na obali

Kuper je naglasio da je fokus američke vojske usmjeren na aktivnosti Irana u vezi s kontrolom Hormuškog moreuz

Snimak američkog napada. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Američke oružane snage izvele su napad na podzemni kompleks smješten duž iranske obale, potvrdio je admiral Bred Kuper (Brad Cooper) iz američkog Centralnog zapovjedništva.

Kuper je naglasio da je fokus američke vojske usmjeren na aktivnosti Irana u vezi s kontrolom Hormuškog moreuza, koji predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

- Ranije ove sedmice bacili smo više bombi teških 3200 kilograma na podzemno postrojenje duž iranske obale - rekao je.

Prema njegovim riječima, na toj lokaciji nalazilo se oružje koje je "predstavljalo opasnu prijetnju međunarodnom pomorskom prometu".

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
# BRAD COOPER
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