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OBJAVILI SNIMKE NAPADA

Američka vojska tvrdi da je uništila 16 iranskih minopolagača kod Hormuškog moreuza

Nekoliko američkih medija objavilo je da su američke obavještajne službe utvrdile da Iran poduzima konkretne korake za postavljanje mina

Objavljeni snimci napada. Platforma X

M. Až.

11.3.2026

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je da je danas uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Hormuškog moreuza.

- Američke snage su 10. marta uništile više iranskih ratnih brodova, uključujući 16 minopolagača u blizini Hormuškog moreuza - navodi se u saopćenju objavljenom na nalogu CENTCOM-a na mreži X, uz videosnimak na kojem se vide pojedini napadi.

Ranije danas nekoliko američkih medija objavilo je da su američke obavještajne službe utvrdile da Iran poduzima konkretne korake za postavljanje mina u vodama Hormuškog moreuza.

Reagujući na te izvještaje, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio je da je američka vojska uništila "10 neaktivnih čamaca i/ili brodova za postavljanje mina", prenosi Tanjug.

- Bit će ih još - naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
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