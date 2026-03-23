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MIROVNA MISIJA

UN: Naša zgrada u Libanu pogođena projektilom

Od kada je Izrael pokrenuo obnovljenu kopnenu operaciju na jugu Libana, dolazi do sukoba između Hezbolaha i izraelskih snaga

Mirovna misija UN-a u Libanu. Platforma X

M. Až.

23.3.2026

Mirovna misija UN-a na jugu Libana, poznata kao UNIFIL, izvijestila je da je zgrada u njihovom sjedištu u primorskom gradu Naqoura pogođena projektilom.

UN navodi da vjeruje kako je projektil “ispalio ne-državni akter”, što, kako se čini, upućuje na libanski militantni pokret Hezbolah.

Od kada je Izrael pokrenuo obnovljenu kopnenu operaciju na jugu Libana, dolazi do sukoba između Hezbolaha i izraelskih snaga na više lokacija duž granice.

U priopćenju UNIFIL-a stoji: “Tijekom posljednja 48 sata, mirovni vojnici zabilježili su intenzivnu vatru i eksplozije” u području Naqoure.

Dodaje se da su “fragmenti i šrapneli pogodili zgrade i otvorene površine unutar našeg sjedišta”.

- Zbog toga su mirovni vojnici bili prisiljeni boraviti u skloništima kako bi izbjegli povrede - navodi se u saopćenju.

Glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel rekla je da su mirovni vojnici također svjedočili kopnenim sukobima oko sela Khiam, Odaisseh, Mays al-Jabal, Markaba i Taybeh.

# UN
# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# UNIFIL
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