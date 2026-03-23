Dramatično upozorenje Zelenskog: "Rusija priprema masovni napad"

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da prema obavještajnim podacima koji su mu dostavljeni, ruske snage "možda danas pripremaju masovni napad".

- Molimo vas da obratite pažnju na današnje signale za uzbunu. Postoje obavještajne informacije da Rusi možda pripremaju masovni napad. Već smo izdali odgovarajuća naređenja za protivvazdušnu odbranu. Molimo vas da čuvate sebe i Ukrajinu - poručio je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Suspilne.

Bjelorusija nastavlja da pomaže Rusiji

Predsjednik je napomenuo da će biti "opipljivih odgovora" na činjenicu da Bjelorusija i dalje pruža podršku Rusiji, dopuštajući upotrebu svoje teritorije za vođenje rata protiv Ukrajine.

- Već je bio slučaj da je na teritoriji Bjelorusije instalirana specijalna oprema za podršku napadima dronova 'Šahed' na Kijev i naše sjeverne regione duž beloruske granice. Nažalost, to je potom intenziviralo ruske udare. Ali mi smo djelovali i eliminisali relevantne antene.

Sada imamo informacije od naših obavještajnih službi da će Rusija nastaviti koristiti teritoriju Bjelorusije i još uvijek privremeno okupiranu teritoriju Ukrajine za izgradnju kopnenih kontrolnih stanica za dronove dugog dometa - rekao je Zelenski.

"Spriječili smo zločine"

Prema njegovim riječima, Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) "spriječila je zločine" na teritoriji države.

- Ne mogu sada javno iznijeti detalje, ali sam zahvalan SBU na zaštiti naših ljudi - poručio je ukrajinski lider.

Zelenski je ranije upozorio da Rusija planira dalje raspoređivanje zemaljskih kontrolnih stanica za dronove dugog dometa kako na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine, tako i u Bjelorusiji.