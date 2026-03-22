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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski zabrinut: Imam veoma loš osjećaj u vezi sa Iranom

Zbog toga vidite da se naši diplomatski sastanci, trilateralni sastanci, stalno odlažu, rekao je

Volodimir Zelenski. Anadolija

M. Až.

22.3.2026

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da ima veoma loš osjećaj u vezi s uticajem rata u Iranu na situaciju u Ukrajini, dodajući da je pažnja Sjedinjenih Američkih Država, nažalost, više usmjerena na Bliski istok nego na Ukrajinu.

- Zbog toga vidite da se naši diplomatski sastanci, trilateralni sastanci, stalno odlažu. Razlog je jedan: rat u Iranu - rekao je Zelenski u intervjuu za BBC, snimljenom tokom njegove posjete Londonu prošle sedmice.

Zelenski je pojasnio da, iako su trilateralni sastanci odloženi, zvaničnici Kijeva i Vašingtona i dalje svakodnevno komuniciraju, kao i da Vašington i Moskva razgovaraju svakodnevno.

- Američka strana je, zbog rata u Iranu, rekla da je spremna da ugosti obje strane u Americi. Mi smo potvrdili naše učešće, ali Rusi su protiv sastanka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zato se za sada fokusiramo na to da Amerika predloži datum i mjesto. Ukrajina će podržati bilo koji datum i bilo koje mjesto, ali svakako ne u Rusiji - istakao je predsjednik Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik boravio je prošle sedmice u Londonu, gdje se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i obratio poslanicima u britanskom parlamentu.

Posjeta je bila dio njegove turneje po evropskim prestonicama.

Zelenski je prvo posjetio Pariz, a nakon boravka u Londonu, posjetio je Madrid.

# IRAN
# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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