Zelenski zabrinut: Imam veoma loš osjećaj u vezi sa Iranom

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da ima veoma loš osjećaj u vezi s uticajem rata u Iranu na situaciju u Ukrajini, dodajući da je pažnja Sjedinjenih Američkih Država, nažalost, više usmjerena na Bliski istok nego na Ukrajinu.

- Zbog toga vidite da se naši diplomatski sastanci, trilateralni sastanci, stalno odlažu. Razlog je jedan: rat u Iranu - rekao je Zelenski u intervjuu za BBC, snimljenom tokom njegove posjete Londonu prošle sedmice.

Zelenski je pojasnio da, iako su trilateralni sastanci odloženi, zvaničnici Kijeva i Vašingtona i dalje svakodnevno komuniciraju, kao i da Vašington i Moskva razgovaraju svakodnevno.

- Američka strana je, zbog rata u Iranu, rekla da je spremna da ugosti obje strane u Americi. Mi smo potvrdili naše učešće, ali Rusi su protiv sastanka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zato se za sada fokusiramo na to da Amerika predloži datum i mjesto. Ukrajina će podržati bilo koji datum i bilo koje mjesto, ali svakako ne u Rusiji - istakao je predsjednik Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik boravio je prošle sedmice u Londonu, gdje se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i obratio poslanicima u britanskom parlamentu.

Posjeta je bila dio njegove turneje po evropskim prestonicama.

Zelenski je prvo posjetio Pariz, a nakon boravka u Londonu, posjetio je Madrid.