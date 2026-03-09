Zelenski: Spremni smo na nove pregovore, no fokus je na Iranu

Ukrajina je spremna na nove mirovne pregovore s Rusijom uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali trenutna pažnja usmjerena je na američko-izraelski sukob s Iranom, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da su Sjedinjene Američke Države zatražile odgodu planiranog sastanka.

Preusmjerena pažnja

Zelenski je naveo da je Ukrajina primila 11 zahtjeva od zemalja susjednih Iranu, kao i od SAD-a i Evropske unije, za pomoć u obaranju bespilotnih letjelica koje lansira Teheran.

- Rusi pokušavaju manipulirati situacijom na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva u korist svoje agresije - napisao je na platformi X.

Pregovori, čiji je cilj bio okončanje četverogodišnjeg sukoba, nisu donijeli napredak u ključnim pitanjima, uključujući ruske zahtjeve za teritorijalnim ustupcima Ukrajine.

- Sva pažnja partnera trenutno je usmjerena na situaciju u Iranu i zbog toga se sastanak, predviđen za ovu sedmicu, odgađa po prijedlogu SAD-a - dodao je Zelenski.

Jasan interes

Nakon sastanka o nacionalnoj sigurnosti, Zelenski je rekao da postoji "jasan interes" za iskustvo Ukrajine u razvoju presretača, sustava elektroničkog ratovanja i obuke u borbi protiv dronova.

- Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na zahtjeve onih koji nam pomažu zaštititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine“, naveo je. Dodao je da su neki zahtjevi već ispunjeni „konkretnim odlukama i specifičnom podrškom - ne otkrivajući detalje.

Za New York Times izjavio je da su dronovi presretači i tim specijalista poslani u Jordan, dok su SAD i Katar pregovarali o kupnji ukrajinskih dronova presretača, potvrdio je Reutersu anonimni izvor.