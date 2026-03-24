Iranska kasetna bojna glava sijala strah iznad centra grada

Društvenim mrežama i izraelskim medijima proširio se dramatičan snimak koji prikazuje trenutak prolaska iranske kasetne bojne glave iznad centralnog dijela Izraela.

Na snimku se jasno vidi aktivacija projektila u zraku, što je izazvalo uznemirenost širom pogođenih regija dok je trajao napad.

Prema prvim operativnim informacijama, zabilježeni su direktni udari na području gradova Bnei Brak i Petah Tikva.

Na tim lokacijama odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi koje su osigurale mjesta udara.

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