Video / Snage Hezbolaha pogodile izraelski tenk FPV dronom

Snage Hezbolaha pogodile su danas FPV dronom izraelski tenk Merkava u južnom dijelu Libana tokom višednevne razmjene vatre.
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BORBE NA JUGU LIBANA
Izraelska vojska trpi sve veće gubitke u sklopu priprema za novu ofanzivu na južni dio Libana
Hezbolah pogodio Izraelski tenk. Platforma X
Snage Hezbolaha pogodile su danas FPV dronom izraelski tenk Merkava u južnom dijelu Libana tokom višednevne razmjene vatre.
Izraelska vojska trpi sve veće gubitke u sklopu priprema za novu ofanzivu na južni dio Libana.
U jednom od takvih napada snage Hezbolaha pogodile su FPV dronom tenk izraelske vojske, pri čemu za sada nema informacija o posadi.
Prema saopštenju IDF-a, u južnom dijelu Libana raspoređeno je pet divizija izraelske vojske.
Hezbolah je danas izveo snažan raketni napad na izraelski grad Nahariya. Poginula je jedna osoba, a 14 ih je ranjeno.
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