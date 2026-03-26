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BORBE NA JUGU LIBANA

Video / Snage Hezbolaha pogodile izraelski tenk FPV dronom

Izraelska vojska trpi sve veće gubitke u sklopu priprema za novu ofanzivu na južni dio Libana

Hezbolah pogodio Izraelski tenk. Platforma X

M. Až.

26.3.2026

Snage Hezbolaha pogodile su danas FPV dronom izraelski tenk Merkava u južnom dijelu Libana tokom višednevne razmjene vatre.

Izraelska vojska trpi sve veće gubitke u sklopu priprema za novu ofanzivu na južni dio Libana.

U jednom od takvih napada snage Hezbolaha pogodile su FPV dronom tenk izraelske vojske, pri čemu za sada nema informacija o posadi.

Prema saopštenju IDF-a, u južnom dijelu Libana raspoređeno je pet divizija izraelske vojske.

Hezbolah je danas izveo snažan raketni napad na izraelski grad Nahariya. Poginula je jedna osoba, a 14 ih je ranjeno.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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