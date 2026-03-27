Tel Aviv pogođen raketama: Poginula jedna osoba

Jedan muškarac je izgubio život u raketnom napadu na Tel Aviv, saopćile su izraelske hitne službe.

Žrtva, za koju se vjeruje da je bila u šezdesetim godinama života, preminula je na mjestu događaja, priopćio je Magen David Adom.

U drugom napadu u centralnom Izraelu dvije osobe su lakše povrijeđene.

Izraelska vojska je objavila da spasilačke službe djeluju na više lokacija u središnjem dijelu zemlje gdje su registrovani udari projektila.