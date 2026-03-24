Video / Centar Tel Aviva pogođen iranskom raketom s bojevom glavom od 100 kilograma

Iranska raketa s bojevom glavom od 100 kilograma pogodila je jutros malu ulicu u centru Tel Aviva i izazvala veliku štetu. Šesti iranski val napada od ponoći doveo je do teških oštećenja na tri zgrade i obližnjim vozilima nakon izravnog pogotka.
Automobili na mjestu udara potpuno su uništeni, a obližnje zgrade teško su oštećene. Nije bilo teže povrijeđenih. Četiri osobe zatražile su pomoć zbog vrlo blagog udisanja dima i nisu prevezene u bolnicu.
Izraelska služba Magen David Adom saopćila je da je najmanje šest ljudi lakše povrijeđeno na četiri lokacije u gradu. Snimke s mjesta događaja pokazuju teško oštećenu zgradu i više vozila, dok se nad dijelovima Tel Aviva dizao gust dim.
Vatrogasne i spasilačke ekipe upućene su na mjesto udara u Tel Avivu, gdje su zabilježena oštećenja od eksplozije, udari u konstrukciju i zapaljena vozila. Ugasili su požar, pretražili teren u potrazi za eventualno zatrpanima i isključili izvore energije.
Vlasti su kasnije objavile da su u skloništu jedne od zgrada pronađeni ljudi i da je s njima uspostavljen kontakt.
- Njihov boravak u skloništu spriječio je žrtve - navela je vatrogasna služba.
Komandant okruga Tel Aviv Haim Sargarof rekao je na mjestu događaja: "Mogu reći da je riječ o raketi s bojevom glavom od oko 100 kilograma. Ovdje je velika šteta, bio je to izravan pogodak. Sretna okolnost je to što je pogodila sredinu ceste, a ne stambenu zgradu."
Istovremeno su, u istom iranskom valu napada oko 7:30, oštećena najmanje dva stana u Roš Ha'ajinu. Gradske vlasti objavile su da je na jednoj od glavnih saobraćajnica pronađeno neeksplodirano bojno sredstvo. Na terenu su policijski pirotehničari i sigurnosne službe.