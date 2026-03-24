Video / Centar Tel Aviva pogođen iranskom raketom s bojevom glavom od 100 kilograma

Iranska raketa s bojevom glavom od 100 kilograma pogodila je jutros malu ulicu u centru Tel Aviva i izazvala veliku štetu. Šesti iranski val napada od ponoći doveo je do teških oštećenja na tri zgrade i obližnjim vozilima nakon izravnog pogotka.

Automobili na mjestu udara potpuno su uništeni, a obližnje zgrade teško su oštećene. Nije bilo teže povrijeđenih. Četiri osobe zatražile su pomoć zbog vrlo blagog udisanja dima i nisu prevezene u bolnicu.

Izraelska služba Magen David Adom saopćila je da je najmanje šest ljudi lakše povrijeđeno na četiri lokacije u gradu. Snimke s mjesta događaja pokazuju teško oštećenu zgradu i više vozila, dok se nad dijelovima Tel Aviva dizao gust dim.