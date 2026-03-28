Tokom transporta ukradeno 12 tona čokolade KitKat

Kamion sa 12 tona čokolade KitKat ukraden je tokom transporta u Evropi, saopćili su iz švicarske kompanije Nestle, koja proizvodi ovu čokoladu.

Ukazali su da je u utovaru bilo 413.793 komada ove čokolade, a da je ukradena tokom transporta od proizvodnih do distributivnih lokacija.

Naglasili su da bi ovo moglo za posljedicu imati nestašicu KitKata na trgovačkim policama uoči Uskrsa.

Ukradeni kamion je krenuo iz centralnog dijela Italije prema Poljskoj, s planom da usput izvrši distribuciju čokolade.

Iz Nestlea nisu kazali gdje se tačno dogodila krađa, ali su potvrdili da još nisu pronašli ni vozača ni kamion.

Ipak, istakli su da je ukradenu robu moguće pratiti skeniranjem jedinstvenih serijskih kodova koji se nalaze na svakoj čokoladi.

Kako su objasnili, ako se tokom skeniranja pronađe podudaranje, aparat će ih automatski obavijestiti da je riječ o ukradenom proizvodu.