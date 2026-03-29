U Njemačkoj diskoteka izgorjela do temelja, ljudi evakuisani

Veliki požar potpuno je uništio diskoteku „Kiss-Club“ u njemačkom gradu Kel u noći između subote i nedjelje.

Oko 750 posjetilaca uspjelo je da se na vrijeme spasi i pobjegne pred vatrom koja je progutala cijeli objekat, prenosi heute.at.

Požar je izbio u diskoteci u ulici Zimenštrase (Siemensstraße) u okrugu Ortenau. Hitne službe primile su dojavu oko 3:45 ujutru, kada je vatra primijećena na krovu kluba.

- Kada su prve ekipe stigle na lice mjesta, diskoteka je već bila potpuno u plamenu - izjavio je David Oster, vođa intervencije vatrogasne jedinice iz Kela.

U trenutku izbijanja požara klub je još bio otvoren, a na teren su odmah poslati brojni vatrogasci i hitne službe.

Prema policijskim informacijama, svih 750 gostiju uspjelo je da napusti zgradu, dok je nekima pružena medicinska pomoć.

- Svi su uspjeli samostalno da izađu iz diskoteke - potvrdio je Oster.

Okolna industrijska zona je bila ograđena, a gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a kriminalistička policija je tokom noći započela istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.