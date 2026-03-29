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GOSTI SPAŠENI

U Njemačkoj diskoteka izgorjela do temelja, ljudi evakuisani

Okolna industrijska zona je bila ograđena, a gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati

Izgorjela diskoteka. Platforma X

B. S.

29.3.2026

Veliki požar potpuno je uništio diskoteku „Kiss-Club“ u njemačkom gradu Kel u noći između subote i nedjelje. 

Oko 750 posjetilaca uspjelo je da se na vrijeme spasi i pobjegne pred vatrom koja je progutala cijeli objekat, prenosi heute.at.

Požar je izbio u diskoteci u ulici Zimenštrase (Siemensstraße) u okrugu Ortenau. Hitne službe primile su dojavu oko 3:45 ujutru, kada je vatra primijećena na krovu kluba.

- Kada su prve ekipe stigle na lice mjesta, diskoteka je već bila potpuno u plamenu - izjavio je David Oster, vođa intervencije vatrogasne jedinice iz Kela.

U trenutku izbijanja požara klub je još bio otvoren, a na teren su odmah poslati brojni vatrogasci i hitne službe. 

Prema policijskim informacijama, svih 750 gostiju uspjelo je da napusti zgradu, dok je nekima pružena medicinska pomoć.

 - Svi su uspjeli samostalno da izađu iz diskoteke - potvrdio je Oster.

Okolna industrijska zona je bila ograđena, a gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a kriminalistička policija je tokom noći započela istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

# POŽAR
# NJEMAČKA
# KISS-CLUB
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