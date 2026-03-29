Video / Nakon iranskih napada: Gori fabrika hemikalija u Ber Ševi

Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od Ber Ševe, nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada, saopćile su spasilačke službe.
IZRAEL
Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od Ber Ševe, nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada
Gori u Ber Ševi. Screenshot
Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od Ber Ševe, nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada, saopćile su spasilačke službe.
Prema informacija izraelskih medija, gori fabrika hemikalija u ovom gradu.
Times of Israel navodi da nije bilo povrijeđenih od posljedica udara u tom području.
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