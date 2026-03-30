Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HAOS NA BLISKOM ISTOKU

Iran napao Saudijsku Arabiju, Katar i Jordan

Veliku zabrinutost izazivaju i napadi na postrojenja za desalinizaciju u državama Perzijskog zaljeva

Iranski avion Su-24. Fars

B. S.

30.3.2026

Iz Perzijskog zaljeva stižu izvještaji o najnovijim napadima. Saudijsko ministarstvo odbrane objavilo je na mreži X da je njihova protivzračna odbrana oborila pet projektila i pet aviona, dok je Bahrejn navodno presreo osam projektila i sedam aviona u posljednja 24 sata.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Jordan također su bili meta raketnih i avio napada, a od kojih je većina presretnuta.

Napad je prijavljen napad u Kuvajtu, na područje elektrane i postrojenja za desalinizaciju morske vode. Indijski radnik je poginuo.

Veliku zabrinutost izazivaju i napadi na postrojenja za desalinizaciju u državama Perzijskog zaljeva, koja osiguravaju pitku vodu za veliku većinu stanovništva, jer bi uništenje ili poremećaj rada tih postrojenja mogao dovesti do ozbiljne krize.

Iranska vojska danas je izjavila da Izrael stoji iza napada na postrojenje za desalinizaciju.

- Brutalni napad izraelskog režima na kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju, izveden pod izlikom optuživanja Islamske Republike Iran, znak je podlosti i korupcije cionističkih okupatora - rekla je vojska u izjavi na državnoj televiziji.

# BLISKI ISTOK
# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# JORDAN
# KATAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.