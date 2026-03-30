Iran napao Saudijsku Arabiju, Katar i Jordan

Iz Perzijskog zaljeva stižu izvještaji o najnovijim napadima. Saudijsko ministarstvo odbrane objavilo je na mreži X da je njihova protivzračna odbrana oborila pet projektila i pet aviona, dok je Bahrejn navodno presreo osam projektila i sedam aviona u posljednja 24 sata.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Jordan također su bili meta raketnih i avio napada, a od kojih je većina presretnuta.

Napad je prijavljen napad u Kuvajtu, na područje elektrane i postrojenja za desalinizaciju morske vode. Indijski radnik je poginuo.