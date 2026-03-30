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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski: Saveznici traže da smanjimo napade na ruske rafinerije

Primili smo poruke od nekih naših partnera koji traže da smanjimo uzvratne udare na ruski naftni i energetski sektor, rekao je

Volodimir Zelenski. Društvene mreže

M. Až.

30.3.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su saveznici zatražili od Ukrajine da smanji napade na rusku energetsku infrastrukturu usred globalne krize s gorivom.

Zelenski je, govoreći nakon posjeta nizu zaljevskih zemalja, prenio poruku koju je dobio.

- Primili smo poruke od nekih naših partnera koji traže da smanjimo uzvratne udare na ruski naftni i energetski sektor - rekao je.

U glasovnoj poruci novinarima pojasnio je i ukrajinski uvjet:

- Ako Rusija prestane napadati našu energetsku infrastrukturu, mi ćemo prestati napadati njihovu - kazao je.

Zelenski nije precizirao na koje zemlje misli, no Sjedinjene Američke Države ublažile su neke od sankcija nametnutih ruskoj nafti kao odgovor na rastuće cijene energenata izazvane ratom u Iranu.

Izjava Zelenskog dolazi nakon niza ukrajinskih dalekometnih napada na ruski energetski sektor, osobito na ključni terminal za izvoz nafte u luci Ust-Luga u blizini Sankt Peterburga.

Ukrajinski predsjednik obratio se medijima nakon posjeta Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Jordanu. Njegova turneja po Bliskom istoku time je završena i on se vraća u Kijev.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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