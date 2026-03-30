Zelenski: Saveznici traže da smanjimo napade na ruske rafinerije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su saveznici zatražili od Ukrajine da smanji napade na rusku energetsku infrastrukturu usred globalne krize s gorivom.

Zelenski je, govoreći nakon posjeta nizu zaljevskih zemalja, prenio poruku koju je dobio.

- Primili smo poruke od nekih naših partnera koji traže da smanjimo uzvratne udare na ruski naftni i energetski sektor - rekao je.

U glasovnoj poruci novinarima pojasnio je i ukrajinski uvjet:

- Ako Rusija prestane napadati našu energetsku infrastrukturu, mi ćemo prestati napadati njihovu - kazao je.

Zelenski nije precizirao na koje zemlje misli, no Sjedinjene Američke Države ublažile su neke od sankcija nametnutih ruskoj nafti kao odgovor na rastuće cijene energenata izazvane ratom u Iranu.

Izjava Zelenskog dolazi nakon niza ukrajinskih dalekometnih napada na ruski energetski sektor, osobito na ključni terminal za izvoz nafte u luci Ust-Luga u blizini Sankt Peterburga.

Ukrajinski predsjednik obratio se medijima nakon posjeta Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Jordanu. Njegova turneja po Bliskom istoku time je završena i on se vraća u Kijev.