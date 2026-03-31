Zelenski: "Sutra ćemo sa SAD razgovarati o završetku rata"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, 31. marta, da će 1. aprila biti održani razgovori između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o mogućem završetku rata, uz učešće više visokih zvaničnika, dok su u fokusu pregovora pitanje teritorija i potencijalni kompromisi između Kijeva i Moskve.

Razgovori će biti održani u video-formatu, najavio je Zelenski.

Teme razgovora

- Priključit ću se, oni su me takođe zamolili. O tome sam sinoć razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Dogovorili smo se da on, ja, (specijalni izaslanik Stiv) Vitkof, (specijalni izaslanik Džerad) Kušner, (američki senator) Lindsi Grejem i još neki, budemo prisutni. Razgovarat ćemo o tome gdje se nalazimo i koliko smo blizu trilateralnim dogovorima, makar trilateralnom sastanku. Dakle, sutra ćemo imati odgovarajuće kontakte - rekao je Zelenski tokom obraćanja medijima povodom četvrte godišnjice oslobođenja Buče, prenosi Unian.

Zelenski je dodao da je u pregovorima najaktuelnije pitanje teritorija, prenosi Tanjug.

Ukrajinski kompromis

Prema njegovim riječima, ukrajinski kompromis je spremnost da se rat zaustavi na liniji fronta, dok Rusija i dalje zahtijeva izlazak Ukrajine sa teritorije Donjecke oblasti

- Oni američkoj strani kažu: sada novi rokovi, za dva mjeseca zauzeće istok naše države, zauzet će Donbas. I zato Ukrajina ima dva mjeseca da se povuče. Tada će rat završiti. A ako se Ukrajina ne povuče, Rusija će zauzeti Donbas, a potom će postojati drugi uslovi. Logično pitanje je, ako im je cilj samo Donbas, zašto onda kažu da će ići dalje ako im uspije da zauzmu Donbas? Dakle, pitanje nije u Donbasu - dodao je Zelenski.

On je kazao da Rusiji neće poći za rukom da realizuje ovaj plan u praksi i da Moskva to razumije.

“Rusija vrši pritisak na SAD”

Ipak, kako je naveo, oni nastavljaju da vrše pritisak na SAD kako bi Vašington natjerao Ukrajinu na ustupke.

- Smatram da danas Rusija vrši pritisak na Ameriku. Jer se približavaju izbori. Jasno je da SAD mora da preduzima različite korake i u unutrašnjoj i u vanjskoj politici. Mi se nadamo da ćemo u pregovorima vratiti logiku, a ne emotivnost Rusije - kazao je Zelenski.

Ukrajina je posljednji put razgovore sa SAD bez učešća Rusije vodila 22. marta.

Tada je specijalni predstavnik američkog predsjednika Stiv Vitkof ocijenio razgovore kao "konstruktivne", dok je sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov istakao napredak u usaglašavanju pozicija i daljem sužavanju neriješenih pitanja.