Hezbolah greškom pogodio britanski ratni brod kod obale Izraela

Hezbolah je, prema izvještajima izraelskih medija, pogodio britanski ratni brod u blizini obale Izraela, nakon što ga je zamijenio za izraelski.

Kako navodi Kanal 14, brod je pogođen raketom i pretrpio je oštećenja.

- Hezbolah direktno napada britanski ratni brod. Hezbolah je pogodio britanski ratni brod, zamijenivši ga za izraelski brod - objavio je Kanal 14 Izrael.

Novinar izraelskog Kanala 14 Halel Biton Rozen potvrdio je da je britanski ratni brod direktno pogođen protivbrodskom raketom ispaljenom iz Libana.

Prema njegovim navodima, plovilo je pretrpjelo štetu, ali za sada nema dodatnih informacija o razmjerama oštećenja niti o eventualnim žrtvama.