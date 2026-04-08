Vens: Ako budu lagali, ako budu varali, onda neće biti sretni

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens upozorio je u srijedu da će se Iran suočiti s posljedicama ako podrije novoosnovano „krhko primirje“, naglašavajući vojnu i ekonomsku moć Vašingtona.

- Ako budu lagali, ako budu varali... onda neće biti sretni - rekao je Vens tokom govora na koledžu Mathias Corvinus u Mađarskoj.

Kazao je da SAD posjeduju „jasnu vojnu prednost“ i „izvanrednu ekonomsku polugu“, dodajući da je dogovor i dalje moguć ako se Iran angažuje „u dobroj vjeri“.

- Ako su Iranci voljni... da rade s nama, mislim da možemo postići sporazum - rekao je.

„Razočaran“ Evropom zbog rata u Ukrajini

Vens je također kritikovao evropsko rukovodstvo povodom rusko-ukrajinskog rata, rekavši da je Washington „razočaran“ onim što je opisao kao nedostatak posvećenosti rješavanju sukoba. Naveo je da većina evropskih prijestolnica nije bila od pomoći onoliko koliko je bio mađarski premijer Viktor Orban.

Dovodeći u pitanje nastavak rata, Vance je rekao da sukob „više nema smisla“, upozoravajući na produžene borbe za ograničene teritorijalne dobitke uz cijenu ljudskih života i ekonomskog pritiska.

- Da li je to vrijedno gubitka stotina hiljada dodatnih mladih ruskih i ukrajinskih muškaraca - upitao je.

Osuda ukrajinskih izjava upućenih Mađarskoj

Vance je osudio i izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog upućene Orbanu, nazvavši ih „potpuno skandaloznim“ i „neprihvatljivim“.

- Nikada ne bi trebalo dopustiti da strani šef vlade... prijeti šefu vlade savezničke nacije - kazao je.

Dalje je odbacio tvrdnje da njegova posjeta Mađarskoj uoči izbora predstavlja strano uplitanje, tvrdeći umjesto toga da pritisak EU na Budimpeštu predstavlja nedozvoljen utjecaj.

- To je potpuno skandalozno. Nikada ne biste smjeli imati stranog šefa vlade ili stranog šefa države koji prijeti šefu vlade savezničke nacije. To je apsurdno. To je neprihvatljivo - rekao je Vance.

- Također mi je rečeno da to što potpredsjednik SAD-a dođe i kaže da Viktor Orban radi dobar posao i da je koristan državnik u cilju mira predstavlja strani utjecaj. Ali ono što nije strani utjecaj jeste kada Evropska unija prijeti uskraćivanjem milijardi dolara Mađarskoj jer vi štitite svoje granice - dodao je Vens.

Naveo je da je razlog njegove posjete to što su u Vašingtonu smatrali da se dešava „previše smeća protiv“ Orbana i izbora.

- Morali smo pokazati da širom svijeta zapravo postoji mnogo ljudi i prijatelja koji prepoznaju da Viktor i njegova vlada rade dobar posao i da su oni važni partneri za mir - zaključio je Vens.