Tramp otkrio kada počinju pregovori

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle tražiti "zajednički poduhvat" s Iranom kako bi zaštitile Hurmuški moreuz, te da će mirovni pregovori početi u petak.

On je za ABC News, na pitanje da li bi dozvolio Teheranu da naplaćuje prolazak brodova kroz taj moreuz, rekao da postoji razmišljanje da se to uradi kao zajednički poduhvat.

- To je način da ga osiguramo od mnogih drugih ljudi. To je predivna stvar - rekao je Tramp.

Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos ponovljenim tvrdnjama Teherana da se neće odreći svoje slobode da to učini.

- Neće biti nikakvog obogaćivanja - rekao je Tramp, i dodao da neće biti povlačenja američkih snaga u regionu.

Istakao je da će mirovni pregovori početi u petak i da će se odvijati vrlo brzo, te da je Kina igrala ključnu ulogu u odnosima sa Iranom.