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PREDSJEDNIK SAD

Tramp otkrio kada počinju pregovori

Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma

Donald Tramp. AP

M. Až.

8.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle tražiti "zajednički poduhvat" s Iranom kako bi zaštitile Hurmuški moreuz, te da će mirovni pregovori početi u petak.

On je za ABC News, na pitanje da li bi dozvolio Teheranu da naplaćuje prolazak brodova kroz taj moreuz, rekao da postoji razmišljanje da se to uradi kao zajednički poduhvat.

- To je način da ga osiguramo od mnogih drugih ljudi. To je predivna stvar - rekao je Tramp.

Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos ponovljenim tvrdnjama Teherana da se neće odreći svoje slobode da to učini.

- Neće biti nikakvog obogaćivanja - rekao je Tramp, i dodao da neće biti povlačenja američkih snaga u regionu.

Istakao je da će mirovni pregovori početi u petak i da će se odvijati vrlo brzo, te da je Kina igrala ključnu ulogu u odnosima sa Iranom.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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