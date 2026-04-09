Njujorčani na ulicama: Protesti protiv napada na Liban i Iran

U Njujorku su se okupili demonstranti noseći transparente kao znak protivljenja izraelskim zračnim napadima na Liban, nakon što je u žestokim udarima ubijeno stotine ljudi. Okupljeni su tokom marša protestirali i protiv američko-izraelskih napada na Iran.

Podsjetimo, uprkos dvosedmičnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, Izrael i dalje nastavlja s vojnim operacijama u Libanu, uključujući i najopsežnije koordinirane napade od početka sukoba. Ti su udari izazvali snažne reakcije međunarodne zajednice i dodatno zakomplicirali ionako krhku sigurnosnu situaciju u regiji.

Najveći napad dosad

Izraelska vojska izvijestila je da je provela najveći koordinirani napad na Liban od početka rata, ciljajući položaje Hezbolaha. Napadi dolaze u trenutku kada je na snazi primirje između SAD i Irana, no Izrael tvrdi da se ono ne odnosi na operacije protiv te milicije u Libanu.

Pakistan je oštro osudio izraelske napade, poručivši da predstavljaju očito kršenje međunarodnog prava i temeljnih humanitarnih načela. U saopćenju ministarstva vanjskih poslova pozvali su međunarodnu zajednicu da poduzme hitne i konkretne korake kako bi se spriječila daljnja eskalacija sukoba.

Istovremeno, Ujedinjeni narodi upozoravaju da kontinuirani izraelski napadi na Liban predstavljaju ozbiljan rizik za održavanje primirja između SAD i Irana.

Tumačenje dogovora

Glavni tajnik Antonio Gitereš (Guterres) pozvao je sve strane na hitan prekid neprijateljstava, istaknuvši da daljnje vojne aktivnosti mogu ugroziti napore prema trajnom i sveobuhvatnom miru.

Dodatne napetosti izaziva i različito tumačenje dogovora. Dok Pakistan smatra da je Liban uključen u sporazum o primirju, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tvrde da se primirje ne odnosi na operacije protiv Hezbolaha, što Izrael koristi kao opravdanje za nastavak napada.