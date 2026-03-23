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DRAMA U NJUJORKU

Avion i vozilo se sudarili na pisti, zatvoren aerodrom

Vatrogasna služba Njujorka saopćila je da je reagovala na prijavljeni incident

Sudar na pisti. X

Dž. R.

23.3.2026

Prilikom slijetanja na njujorški aerodrom LaGuardia, regionalni avion kompanije Air Canada Express sudario se s vozilom na pisti u ponedjeljak navečer, prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24.

Avion tipa CRJ-900, koji je dolazio iz Montreala, udario je u vozilo brzinom od oko 39 km/h, navodi Flightradar24. Letjelicom je upravljala kompanija Jazz Aviation, regionalni partner Air Canada.

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve avione na aerodromu do 5:30 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema obavještenju regulatora.

U obavještenju FAA navedeno je da je razlog obustave rada aerodroma hitna situacija te da postoji velika vjerovatnoća produženja mjere, bez dodatnih detalja.

Prema podacima s web stranice aerodroma LaGuardia, dolazni letovi su preusmjereni na druge aerodrome ili su vraćeni na polazne destinacije.

U zasebnom obavještenju za pilote, FAA je navela da bi aerodrom mogao ostati zatvoren do 18 sati.

Vatrogasna služba Njujorka saopćila je da je reagovala na prijavljeni incident koji uključuje avion i vozilo na pisti aerodroma LaGuardia, ali nije pružila dodatne informacije. Poznato je da nema povrijeđenih osoba.

# NEW YORK
# AVION
# SUDAR
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