Avion i vozilo se sudarili na pisti, zatvoren aerodrom

Avion tipa CRJ-900, koji je dolazio iz Montreala, udario je u vozilo brzinom od oko 39 km/h, navodi Flightradar24. Letjelicom je upravljala kompanija Jazz Aviation, regionalni partner Air Canada.

Prilikom slijetanja na njujorški aerodrom LaGuardia, regionalni avion kompanije Air Canada Express sudario se s vozilom na pisti u ponedjeljak navečer, prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24.

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve avione na aerodromu do 5:30 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema obavještenju regulatora.

U obavještenju FAA navedeno je da je razlog obustave rada aerodroma hitna situacija te da postoji velika vjerovatnoća produženja mjere, bez dodatnih detalja.

Prema podacima s web stranice aerodroma LaGuardia, dolazni letovi su preusmjereni na druge aerodrome ili su vraćeni na polazne destinacije.

U zasebnom obavještenju za pilote, FAA je navela da bi aerodrom mogao ostati zatvoren do 18 sati.

Vatrogasna služba Njujorka saopćila je da je reagovala na prijavljeni incident koji uključuje avion i vozilo na pisti aerodroma LaGuardia, ali nije pružila dodatne informacije. Poznato je da nema povrijeđenih osoba.