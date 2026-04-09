Tramp kritikovao NATO, nazvao ga "razočaravajućim"

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je kritikovao NATO, nazvavši ga "razočaravajućim", javlja Anadolu.
AMERIČKI PREDSJEDNIK
Niko od ovih ljudi, uključujući i naš vlastiti, vrlo razočaravajući NATO, nije ništa razumio osim ako na njih nije vršen pritisak, rekao je
Donald Tramp. AP
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je kritikovao NATO, nazvavši ga "razočaravajućim", javlja Anadolu.
- Niko od ovih ljudi, uključujući i naš vlastiti, vrlo razočaravajući NATO, nije ništa razumio osim ako na njih nije vršen pritisak - rekao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
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