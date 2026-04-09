Putin naredio prekid vatre za Vaskrs: Očekuje da će ga i Kijev poštovati

Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da obustave vojne operacije na svim područjima tzv. Sjevernog vojnog okruga tokom vaskršnjih praznika.

- U vezi s približavanjem pravoslavnog blagdana Vaskrsa (Svijetlog Vaskrsenja Hristovog), proglašava se prekid vatre od 16:00 sati 11. aprila do kraja dana 12. aprila - saopćeno je iz Kremlja.

Iz Moskve su naveli da očekuju kako će i ukrajinska strana postupiti na isti način, ali su istovremeno upozorili da će ruske jedinice ostati u pripravnosti zbog mogućih "neprijateljskih provokacija".

Rusija je 2022. godine pokrenula agresiju na Ukrajinu, a brojni pokušaji postizanja mira od tada nisu dali konkretne rezultate. Najintenzivnije borbe i dalje se vode na istoku Ukrajine, posebno u oblasti Donbasa.