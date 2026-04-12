Raskol u MAGA krugu: Od podrške do optužbi za "ludilo"

Medijska mreža pokreta "Učini Ameriku ponovo velikom" (MAGA), koja je godinama predstavljala snažan oslonac Donalda Trampa (Trump), suočava se s ozbiljnim unutrašnjim potresima. Pojedini od najuticajnijih glasova tog kruga sada otvoreno kritikuju predsjednika SAD-a.

Prema pisanju Axiosa, Trampova politička snaga nikada nije počivala isključivo na klasičnim partijskim strukturama, već prije svega na širokoj mreži medijskih ličnosti, podkastera, influensera i aktivista. Upravo oni su odigrali ključnu ulogu u mobilizaciji birača i njegovom povratku u Bijelu kuću 2024. godine.

Na početku drugog mandata taj savez djelovao je stabilno, ali se situacija ubrzano mijenja. Sve više poznatih figura iz MAGA ekosistema zamjera Trampu da je odstupio od obećanja pokreta "Amerika na prvom mjestu", posebno zbog zaoštrene retorike prema Iranu.

Među najglasnijim kritičarima su nekadašnji bliski saveznici. Taker Karlson (Tucker Carlson) optužio je Trampa za moralni pad i njegove prijetnje Iranu nazvao "zlima". Aleks Džouns (Alex Jones) otišao je i korak dalje, tvrdeći da je predsjednik mentalno nestabilan te da bi ga trebalo ukloniti s funkcije.

Sličan ton zauzela je i Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Green), koja je njegovu politiku opisala kao "ludilo" i pozvala na razrješenje. Kritike su stigle i od Kendis Ovens (Candace Owens), koja ga je nazvala "genocidnim ludakom".

Nezadovoljstvo se proširilo i izvan uskog MAGA kruga. Džo Rogan (Joe Rogan) ocijenio je mogućnost rata s Iranom kao "ludost", dodajući da se mnogi Trampovi birači osjećaju iznevjereno. Kritike su uputili i komičari poput Teo Vona (Theo Von) i Tim Dilona (Tim Dillon), dok pojedini influenseri čak zagovaraju njegov opoziv.

Ipak, važno je naglasiti da se ova pobuna prvenstveno odvija među medijskim elitama. Među običnim republikanskim biračima Tramp i dalje zadržava značajnu podršku, oko dvije trećine njih podržava njegove poteze vezane za Iran, prema istraživanjima javnog mnijenja.

Iz Bijele kuće poručuju da su predsjednikove odluke vođene nacionalnom sigurnošću i interesima američkog naroda, a ne promjenjivim raspoloženjem javnosti.