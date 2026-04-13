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NE PODRŽAVA JE

Starmer odbio da se Velika Britanija pridruži blokadi moreuza

Inače, Trampu od početka iranske blokade Hormuškog moreuza dolaze odbijenice od brojnih svjetskih sila

Kir Starmer. AP

Dž. R.

13.4.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je pomorsku blokadu Hormuškog moreuza, a britanski premijer Kir Starmer (Keir) izjavio je da se Velika Britanija neće pridružiti blokadi.

- Mi ne podržavamo blokadu - rekao je Starmer za radio BBC, dodajući da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti uvučeno u rat s Iranom.

Jučer je Tramp najavio da će Ratna mornarica SAD provesti blokadu Hormuškog moreuza za sve brodove koji su platili prolazak Iranu, čime će se kako navodi, odblokirati moreuz.

- Odmah će američka mornarica, najbolja na svijetu, započeti proces blokade svih brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz Hormuškog moreuza. U nekom trenutku ćemo dostići princip "Svima je dozvoljeno da uđu, svima je dozvoljeno da izlaze" - napisao je Tramp.

Tramp je zaključio prijetnju navodeći da će blokada uskoro početi, a da će druge zemlje biti uključene.

Inače, Trampu od početka iranske blokade Hormuškog moreuza dolaze odbijenice od brojnih svjetskih sila koje je često pozivao da pomognu Amerikancima.

# SAD
# VELIKA BRITANIJA
# DONALD TRUMP
# KEIR STARMER
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