Starmer odbio da se Velika Britanija pridruži blokadi moreuza

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je pomorsku blokadu Hormuškog moreuza, a britanski premijer Kir Starmer (Keir) izjavio je da se Velika Britanija neće pridružiti blokadi.

- Mi ne podržavamo blokadu - rekao je Starmer za radio BBC, dodajući da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti uvučeno u rat s Iranom.

Jučer je Tramp najavio da će Ratna mornarica SAD provesti blokadu Hormuškog moreuza za sve brodove koji su platili prolazak Iranu, čime će se kako navodi, odblokirati moreuz.

- Odmah će američka mornarica, najbolja na svijetu, započeti proces blokade svih brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz Hormuškog moreuza. U nekom trenutku ćemo dostići princip "Svima je dozvoljeno da uđu, svima je dozvoljeno da izlaze" - napisao je Tramp.

Tramp je zaključio prijetnju navodeći da će blokada uskoro početi, a da će druge zemlje biti uključene.

Inače, Trampu od početka iranske blokade Hormuškog moreuza dolaze odbijenice od brojnih svjetskih sila koje je često pozivao da pomognu Amerikancima.