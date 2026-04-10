Starmer poručio Trampu: Ostani u NATO-u

Britanski premijer Kir Starmer pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa da Sjedinjene Države ostanu predane NATO-u, upozorivši da je to "u interesu Amerike". Starmerov apel uslijedio je nakon najnovije Trumpove prijetnje povlačenjem iz Saveza, a izrečen je na kraju trodnevnog posjeta Bliskom istoku, gdje je s čelnicima zaljevskih zemalja razgovarao o krhkom primirju u regiji i budućnosti Hormuškog tjesnaca, piše Anadolu.

U televizijskom intervjuu u Kataru, Starmer je potvrdio da je u četvrtak navečer razgovarao s Trampom, ali je nagovijestio da je izbjegao direktno ponavljanje svojih ranijih kritika na račun predsjednika u vezi s rastom cijena energenata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Umjesto toga, kako je naveo, razgovor je bio usmjeren na potrebu izrade "praktičnog plana" za otvaranje moreuza.

Na novinarsko pitanje da li je tokom razgovora izrazio frustracije, Starmer nije dao direktan odgovor, rekavši samo da su "veći dio razgovora proveli u raspravi o praktičnom planu". Dodao je da su lideri zaljevskih zemalja naglasili važnost njihovog učešća u definisanju dugoročnog rješenja za region te da postoji "vrlo čvrst stav da ne može biti nikakvih taksi ili ograničenja" u Hormuškom moreuzu.

Savezništvo sa zaljevskim državama

Starmer je izjavio da su se njegovi sastanci s liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Katara brzo fokusirali na zabrinutost zbog primirja. "Razgovor se vrlo brzo prebacio na prekid vatre i na utisak da je on krhak. Postalo je jasno da je potrebno uložiti dodatni napor, da Hormuški moreuz mora biti dio rješenja te da postoji čvrst stav da ne smije biti nikakvih taksi ni ograničenja za plovidbu", rekao je.

Opisujući posjetu kao strateški važnu, Starmer je dodao: "Zato je vrlo važno da ovo radimo zajedno. To je ujedno i velika prilika za Ujedinjeno Kraljevstvo. Zbog toga je bilo bitno da smo ovdje." Naglasio je i osjećaj partnerstva: "Ukupan utisak je da oni smatraju izuzetno važnim to što stojimo uz njih kao saveznik i prijatelj u trenutku potrebe", kazao je.

- Spomenuli smo i saradnju na kolektivnoj samoodbrani tokom posljednjih šest do sedam sedmica. Ovdje u Kataru imamo zajedničku eskadrilu, tako da postoji stvaran osjećaj da smo 'ovdje kao saveznik i da stojimo uz naše partnere kada im je to najvažnije' - dodao je.

Sukob koji će obilježiti generaciju

Starmer je upozorio da će posljedice sukoba biti dugotrajne. "I ovdje, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu, postoji osjećaj da će nas ovaj sukob obilježiti za čitavu generaciju i da na njega moramo odgovoriti snažno", rekao je.

Regionalne napetosti eskalirale su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenule zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je, prema navodima, ubijeno više od 3000 ljudi, uključujući i tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Teheran je odgovorio napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zaljevske države u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti. Iran je također ograničio plovidbu Hormuškim moreuzom.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je objavio dvosedmično primirje, navodeći da je Iran predstavio "izvodiv" prijedlog u 10 tačaka. Očekuje se da će pregovori pokazati može li se postići dugoročan sporazum.