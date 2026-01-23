Princ Hari o Trampovoj izjavi: "Izgubio sam prijatelje u Afganistanu"

U priopćenju kojim se osvrnuo na Trampove komentare o ulozi NATO saveznika, podsjetio je da je NATO 2001. godine prvi i jedini put u historiji aktivirao članak 5., što je značilo da su sve saveznice bile obvezne stati uz Sjedinjene Države u Afganistanu radi zajedničke sigurnosti.

Hari je i sam služio u Afganistanu kao pripadnik zračnog korpusa britanske vojske. Bio je kopilot i strijelac na borbenom helikopteru te je u Afganistanu odradio dvije borbene misije.

Princ Hari poručio je da se o žrtvi britanskih vojnika koji su služili i poginuli u Afganistanu mora govoriti istinito i s poštovanjem, reagirajući na izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da su se saveznici iz NATO-a držali podalje od prvih linija bojišnice u tom ratu.

- Saveznici su se odazvali tom pozivu. I ja sam ondje služio. Ondje sam stekao prijatelje za cijeli život. I ondje sam izgubio prijatelje. Ujedinjeno Kraljevstvo je izgubilo 457 pripadnika oružanih snaga - naveo je Hari.

Dodao je da su hiljade života zauvijek promijenjene, da su roditelji pokapali sinove i kćeri, djeca ostajala bez roditelja, a porodice nosile trajni teret tih gubitaka.

- Te žrtve zaslužuju da se o njima govori istinito i s poštovanjem, dok ostajemo ujedinjeni i odani obrani diplomacije i mira - poručio je.

Tvrdi da je ubio 25 talibana

Hari je u Afganistan prvi put tajno upućen početkom 2008. godine, gdje je proveo deset sedmica, no misija je prekinuta nakon što su strani mediji otkrili njegovu lokaciju, zbog čega se morao prijevremeno vratiti kući.

Drugi put je u Afganistan poslan u septembru 2012., kada je služio kao kopilot i strijelac na borbenom helikopteru Apache. U svojoj knjizi Hari je otkrio da je tokom službe ubio 25 talibana te da o njima nije razmišljao kao o "ljudima", već kao o "šahovskim figurama" koje su uklonjene s ploče.

- To me nije ispunjavalo zadovoljstvom, ali me nije bilo ni sram - napisao je.