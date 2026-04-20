Kineski nosač aviona prošao kroz Tajvanski moreuz

Kineski nosač aviona “Liaoning” prošao je kroz Tajvanski moreuz, saopćilo je Ministarstvo odbrane Tajvana, kineskog regiona.

U saopćenju se navodi da je ovo prvi prolazak kineskog nosača aviona kroz Tajvanski moreuz od kraja prošle godine, prenosi Reuters.

Ministarstvo je navelo da je “Liaoning” prošao kroz moreuz te da su tajvanske oružane snage tokom njegovog kretanja održavale “pažljiv i kontinuiran nadzor”.

“Liaoning” je najstariji od tri operativna nosača aviona u Kini.