Taker Karlson se izvinjavao zbog podrške Trampu: "Dugo će me to proganjati"

Taker Karlson (Tucker Carlson), bivši TV voditelj i konzervativni novinar se u novoj epizodi svog podcasta izvinjavao jer je podržavao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trump), piše theWrap.

Na podcastu na kojem je gostovao njegov brat Bakli (Buckley), Karlson je rekao da mu je žao zbog podrške Trampu i da to neće lako zaboraviti.

- Ti i ja i svi ostali koji su ga podržavali, ti si mu pisao govore, ja sam vodio kampanju za njega. Mislim, sigurno smo umiješani u ovo. Nije dovoljno reći: 'Promijenio sam mišljenje' ili 'Ovo je loše, izlazim'. Radi se o tome da smo, na vrlo male načine, ali ipak stvarne, i ti i ja i milioni ljudi poput nas razlog zašto se ovo sada dešava. Zato mislim da je ovo trenutak da se suočimo sa vlastitom savješću. Znaš, dugo će nas ovo proganjati - rekao je Karlson.

Inače, njegov brat Bakli je donedavno radio u Bijeloj kući, a bio je i blizak saradnik Trampa i potpredsjednika SAD Džej Di Vensa (JD Vance).

Na kraju je Taker svom izlaganju dodao i izvinjenje zbog podrške Trampu.

- Želim reći da mi je žao što sam doveo ljude u zabludu i to nije bilo namjerno. To je sve što ću reći - rekao je.

Karlson je podržavao Trampa do odluke da napadne Iran prošle godine, kada ga je kritikovao jer je, prema njegovoj procjeni, izdao princip da neće počinjati nove ratove.

Kada je Tramp ponovo napao Iran, u februaru ove godine, Taker ga je opet kritikovao, zbog čega ga je Tramp u porukama na društvenim mrežama često napadao.